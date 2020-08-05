Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.
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Происшествия
В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19
Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.
Российская газета 05:31
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
Культура
В Санкт-Петербурге открылась выставка художественных работ Виктора Цоя
Выставка приурочена к 30-летней годовщине со дня смерти Цоя.
47channel.ru 07:57
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Отмечается, что прибавку в итоге получат тысячи граждан. Вырастут выплаты для получателей страховых пенсий, которые работали в прошлом году.
Цензуры.Нет 06:13
Происшествия
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135
Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 135, передаёт Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.
RT на русском 11:55
Общество
Экологи в ФРГ потребовали через суд остановить «Северный поток-2»
Немецкая экологическая организация DUH подала иск в Верховный административный суд Грайфсвельда с требованием проверить обоснованность разрешения властей ФРГ на строительство трубопровода «Северный поток-2».
РБК 12:01
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Авто
АвтоВАЗ назвал скидки на автомобили Lada в РФ в августе
Автоновости дня 04:59
Политика
Патрушев заявил о геббельсовской пропаганде со стороны Запада
Антироссийская пропаганда Запада повторяет приемы, которые использовала в свое время гитлеровская Германиа.
Московский Комсомолец 11:45
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве пограничных войск
Кабинет министров Украины в среду, 5 августа, принял решение о выходе страны из соглашения о сотрудничестве погранвойск стран СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.
Inc-news.ru 10:17
Общество
ФСБ просит наказать уже пять адвокатов по делу бывшего журналиста
Парадокс ситуации заключается в том, что у господина Павлова, в отличие от четверых его столичных коллег, никто подписку брать и не пытался, а ведущего дело следователя ФСБ он видел только один раз мельком в суде при аресте клиента.
Коммерсантъ 09:15
Политика
Кравчук предложил создать делегацию по возвращению Крыма Украине
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал предложение первого президента Украины.
Известия 07:50
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Здоровье
В Смольном заявили об уменьшении числа «ковидных» госпитализаций
Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом еженедельно сокращается в Петербурге на 15%.
Peterburg2.ru 12:04
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Политика
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Замана вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Исполнительница Полина Гагарина дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни, в частности, о разводе с мужем Дмитрием Исхаковым.
CT news 11:43
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет 03 августа в 05:09
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Экономика
Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.
Ведомости 08:29
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Общество
В Саратове организовали подвоз воды из-за масштабного отключения
Завтра, 6 августа, жители Ленинского и Кировского районов Саратова останутся без холодной воды, в связи с этим организован подвоз воды.
Четвертая Власть 09:41
Спорт
Ганус может быть уволен с поста главы РУСАДА
Глава РУСАДА под угрозой увольнения 5 августа Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провел заседание, на повестке дня которого стоял вопрос о дальнейшей судьбе генерального директора ведомства Юрия Гануса.
Газета.Ru 11:51
Экономика
Росстат: недельная инфляция в России осталась на нулевом уровне
Инфляция в России в период с 28 июля по 3 августа текущего года третью неделю подряд сохраняется на нулевом уровне.
Экономика сегодня 12:05