Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

РИА Новости06:08

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $46 за баррель

RT на русском09:06

Цена нефти Brent берет новые рубежи

Росбалт08:14

Цена на нефть Brent превысила $46 впервые с марта

REGNUM09:51

Стоимость барреля Brent превысила $46 впервые с 6 марта

ПРАЙМ08:16

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

ТАСС05:03

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $46 за баррель

Rambler News Service08:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Происшествия

В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19

Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.
Российская газета 05:31
12
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
49
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
511
Культура

В Санкт-Петербурге открылась выставка художественных работ Виктора Цоя

Выставка приурочена к 30-летней годовщине со дня смерти Цоя.
47channel.ru 07:57
Экономика

С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Отмечается, что прибавку в итоге получат тысячи граждан. Вырастут выплаты для получателей страховых пенсий, которые работали в прошлом году.
Цензуры.Нет 06:13
44
Происшествия

Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135

Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 135, передаёт Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.
RT на русском 11:55
80
Общество

Экологи в ФРГ потребовали через суд остановить «Северный поток-2»

Немецкая экологическая организация DUH подала иск в Верховный административный суд Грайфсвельда с требованием проверить обоснованность разрешения властей ФРГ на строительство трубопровода «Северный поток-2».
РБК 12:01
39
Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
1,7K
Авто

АвтоВАЗ назвал скидки на автомобили Lada в РФ в августе

Автоновости дня 04:59
65
Политика

Патрушев заявил о геббельсовской пропаганде со стороны Запада

Антироссийская пропаганда Запада повторяет приемы, которые использовала в свое время гитлеровская Германиа.
Московский Комсомолец 11:45
1
Политика

Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Политика

Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве пограничных войск

Кабинет министров Украины в среду, 5 августа, принял решение о выходе страны из соглашения о сотрудничестве погранвойск стран СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.
Inc-news.ru 10:17
14
Общество

ФСБ просит наказать уже пять адвокатов по делу бывшего журналиста

Парадокс ситуации заключается в том, что у господина Павлова, в отличие от четверых его столичных коллег, никто подписку брать и не пытался, а ведущего дело следователя ФСБ он видел только один раз мельком в суде при аресте клиента.
Коммерсантъ 09:15
9
Политика

Кравчук предложил создать делегацию по возвращению Крыма Украине

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал предложение первого президента Украины.
Известия 07:50
235
Политика

Армения ограничила вещание российских каналов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
610
Здоровье

В Смольном заявили об уменьшении числа «ковидных» госпитализаций

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом еженедельно сокращается в Петербурге на 15%.
Peterburg2.ru 12:04
Происшествия

Найдены родители ребенка, брошенного в коляске на западе Москвы

Вести.Ru 07:42
43
Происшествия

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
52
Политика

Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Замана вчера в 09:42
932
Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

Газета.Ru 09:01
514
Шоу-бизнес

Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым

Исполнительница Полина Гагарина дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни, в частности, о разводе с мужем Дмитрием Исхаковым.
CT news 11:43
Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет 03 августа в 05:09
99
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
2,4K
Экономика

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.
Ведомости 08:29
138
Происшествия

Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве

По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
269
Общество

В Саратове организовали подвоз воды из-за масштабного отключения

Завтра, 6 августа, жители Ленинского и Кировского районов Саратова останутся без холодной воды, в связи с этим организован подвоз воды.
Четвертая Власть 09:41
1
Спорт

Ганус может быть уволен с поста главы РУСАДА

Глава РУСАДА под угрозой увольнения 5 августа Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провел заседание, на повестке дня которого стоял вопрос о дальнейшей судьбе генерального директора ведомства Юрия Гануса.
Газета.Ru 11:51
Происшествия

СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму

РЕН ТВ 11:04
189
Шоу-бизнес

Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы

РИА Новости 06:17
97
Экономика

Росстат: недельная инфляция в России осталась на нулевом уровне

Инфляция в России в период с 28 июля по 3 августа текущего года третью неделю подряд сохраняется на нулевом уровне.
Экономика сегодня 12:05
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное