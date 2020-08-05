Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.
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Здоровье
Здунов поручил проверить соблюдение масочного режима в Дагестане
Глава дагестанского кабмина Артем Здунов поручил проверить в городах и районах соблюдение жителями республики масочного режима и наличие дистанционных термометров в пунктах въезда в республику.
Зори Табасарана 15:03
Происшествия
Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России
Селитра, которая взорвалась на складе в порту Бейрута, конфискована с корабля Rhosus, который ранее принадлежало бизнесмену из России Игорю Гречушкину, сообщает телеканал LBCI.
Новый Век 03:45
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Финансы
Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе
Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета 07:12
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
Происшествия
В Астрахани ребенка насмерть задавило бетонной плитой
Астрахань FM 14:24
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний в США ракеты с гиперзвуковым блоком
Ракетный пуск проводился 19 марта 2020 г. на полигоне Кауаи (Гавайские острова, США). https: / / twitter.com / Missile_Defense / status / 1290723940529246208 Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта 2020 г. американские ВМС опубликовали кадры испытания гиперзвукового оружия на Кауаи.
REGNUM 11:15
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru 15:40
Футбол
Виллиан отклонил предложение «Челси» по двухлетнему контракту
«Челси» предпринял очередную попытку заключить новый контракт с вингером Виллианом, однако 31-летний бразилец ответил отказом.
Sport24.ru 03 августа в 08:38
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Армия и оружие
В России число спутников системы «Купол» доведено до штатного состава
Евразия Daily 06:54
Футбол
ЦСКА не хочет выкупать Бекао у «Удинезе» за €10 млн
Москва, 3 августа 2020, 09:41 — REGNUM Московский ЦСКА не планирует выкупать защитника Родриго Бекао у «Удинезе» за €10 млн.
REGNUM 03 августа в 02:41
Политика
Лукашенко позволил выдать задержанных россиян Украине
Президент Александр Лукашенко позволил белорусской прокуратуре выдать Службе безопасности Украины необоснованно задержанных россиян, которых Минск обвиняет в подготовке к беспорядкам во время президентских выборов.
ИА Новороссия 15:57
Футбол
«Милан» интересуется полузащитником «Зенита» Барриосом
Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос попал в сферу интересов «Милана».
Metaratings 13:46
Гаджеты
ASUS представила 4K-монитор с кадровой частотой 120 Гц
Megaobzor.com 08:56
Политика
США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы
США объявляют награду в 10 миллионов долларов за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 16:11
Экономика
Средний размер выплат по безработице в РФ вырос в период эпидемии
Размер выплат на одного временно неработающего гражданина с февраля текущего года вырос с 5880 до 8572 рублей.
Discover24 03:42
Здоровье
В Карелии у двух пациентов выявили повторное заражение коронавирусом
Два жителя Карелии, вылечившиеся от коронавируса, что подтверждалось отрицательными тестами, повторно заразились этим вирусом.
Аргументы недели 07:45
Происшествия
Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета
Разрушенный Бейрут (Ливан) показали с высоты птичьего полета после мощного взрыва, унесшего жизни сотни человек.
Дни24 10:35
Футбол
Бабаев рассказал о ходе переговоров о трансфере Гайча в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ходе переговоров с агентами аргентинского форварда Адольфо Гайча.
Чемпионат 14:40
Культура
Раскрыта дата выхода четвертого сезона сериала «Ольга»
Создатели одного из самых популярных проектов телеканала ТНТ, комедийного шоу «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли, объявили дату выхода долгожданного четвертого сезона.
Киноафиша России 07:09
Происшествия
Растёт число погибших и пострадавших в результате взрыва в Бейруте
Количество жертв увеличилось до 135, пострадавших уже не менее пяти тысяч. Таковы официальные данные министерства здравоохранения.
Эхо Москвы 15:02
Спорт
Ганус может быть уволен с поста главы РУСАДА
Глава РУСАДА под угрозой увольнения 5 августа Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провел заседание, на повестке дня которого стоял вопрос о дальнейшей судьбе генерального директора ведомства Юрия Гануса.
Газета.Ru 11:51
Наука
В CERN сообщили о неожиданном распаде бозона Хиггса
Машины и Механизмы 11:20
Наука
Неравномерный нагрев воды в микроволновке делает чай невкусным
Многим людям не нравится вкус чая, который заварили при помощи воды, вскипяченной в микроволновке.
Народные новости 09:21
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19
Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.
Российская газета 05:31