Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.
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Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
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Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
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Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
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С 10 августа в Рязанской области откроются детсады и кинотеатры
С 10 августа в регионе в обычном режиме начнут работать детские сады, откроются кинотеатры, театры и цирк, но при условии заполнения на 50% и соблюдения санитарных норм.
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«Фулхэм» вышел в элитный дивизион чемпионата Англии по футболу
Футболисты "Фулхэма" в дополнительное время обыграли "Брентфорд" со счетом 2:1 в финальном матче плей-офф за право на участие в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2020/21.
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Бой между Родригесом и Магомедшариповым должен был состояться еще в 2018, однако и тогда травма вынудила мексиканца сняться с боя.
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Двое военных пострадали при ЧП с мостом на Дальнем Востоке
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На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса
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На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
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За сутки в России коронавирус выявили у 5204 человек
За последние сутки диагноз подтвердился у 5204 человек. Больше всего больных по приросту за сутки по-прежнему в Москве – 687.
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Пикап Nissan с пробегом в миллион миль вернули на завод
Курьер Брайан Мерфи из США последние 13 лет проезжал на своём пикапе Nissan Frontier (Navara) около 13 часов ежедневно.
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ВТБ начнет идентифицировать клиентов по смартфону
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Месси обратился к завершившему карьеру Касильясу
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал решение бывшего вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса завершить профессиональную карьеру и обратился к нему.
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«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
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Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
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Юран отказался от претензий к «Химкам» за 14,5 млн рублей
Как стало известно Metaratings.ru, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 14,5 млн рублей за увольнение из клуба.
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Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
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