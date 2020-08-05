Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.
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Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
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Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами.
RT на русском 04:07
Общество
В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека
Ранее тропический шторм «Синлаку» разрушил более тысячи домов в Таиланде.
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Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
Общество
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
РИА Новости вчера в 20:15
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Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news 04 августа в 19:32
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«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
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Жириновский призвал сократить президентский срок в России
Ранее Жириновский уже предлагал ограничить пребывание президента на своем посту одним сроком.
URA.Ru 04:05
Армия и оружие
Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии
Вести.Ru вчера в 18:25
Происшествия
Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России
Селитра, которая взорвалась на складе в порту Бейрута, конфискована с корабля Rhosus, который ранее принадлежало бизнесмену из России Игорю Гречушкину, сообщает телеканал LBCI.
Новый Век вчера в 03:45
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
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Выручка «Вымпелкома» по МСФО за II квартал сократилась на 9,7%
Консолидированная выручка Veon Ltd. в России (владеет компанией "Вымпелком", предоставляющей услуги под брендом "Билайн"), согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по итогам второго квартала 2020 года сократилась на 9,7%, до 65,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.
ТАСС 03:12
Происшествия
В Омске в ДТП с такси погибли три человека
Омск, 6 августа 2020, 07:48 — REGNUM В Омске при столкновении такси с Lexus погибли водитель и обе пассажирки такси.
REGNUM 00:48
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 августа
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 871,8 тыс. (плюс 5267 за сутки).
РБК вчера в 00:40
Шоу-бизнес
Глюкоза показала редкое архивное фото Бережной в годовщину ее смерти
Певица Наталья Ионова, выступавшая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала совместный снимок с общественным деятелем Ириной Бережной в годовщину ее смерти.
iReactor 03:36
Происшествия
В Астрахани мальчик погиб под бетонной плитой на детской площадке
На мальчика, игравшего на детской площадке, обрушилась бетонная плита. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
REGNUM 02:18
Общество
В России за сутки выявили 5 267 новых пациентов с коронавирусом
В России за сутки выявили 5267 новых пациентов с коронавирусом В России за день зарегистрировали 5267 новых случаев заражения коронавирусом (из них 684 — в Москве), передает московский оперативный штаб.
Медиазона 03:47
Шоу-бизнес
Новая внешность Успенской напугала поклонников
Privet-Rostov.ru 03:25
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк допустила, что заразилась коронавирусом
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что сдала анализ на коронавирусную инфекцию в связи с недомоганием.
Вечерняя Москва вчера в 18:38
Происшествия
На Кубани выявили 125 случаев коронавируса за сутки
В России за последние сутки выявлено 5267 новых случаев заражения COVID-19. Число заболевших в стране превысило 871 тыс. человек.
Краснодарские известия 04:00
Авто
Названы самые популярные у жителей Петербурга опции автомобилей
Аналитики сервиса «Авито Авто» определили самые популярные опции в машинах у жителей Северной столицы.
Петербургский дневник вчера в 04:59
Политика
Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине
Леонид Кравчук, занимавший пост президента Украины с 1991 года по 1994 год, заявил, что контактная группа, которая занимается урегулированием конфликта в Донбассе, не может вести диалог по возвращению крымского полуострова Украине.
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Деррик Льюис плюнул в еду Алексея Олейника
FightTime.ru 02:32
Общество
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной
Работающие россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.
Газета.Ru 04:01
Экономика
С 17 августа по 7600 рублей: новое пособие от государства получат россияне
Во второй половине августа некоторые граждане РФ смогут получить еще одно государственное пособие, передает PRIMPRESS.
Вечерний курьер 04:23
Политика
Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина
Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
RT на русском 03:29
Политика
На выборах в Белоруссии за два дня проголосовали 12,75% избирателей
Явка избирателей по итогам двух дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 12,75%, сообщает Центризбирком республики.
Взгляд.ру 02:39
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40