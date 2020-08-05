Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть в среду выросли

Банки.ру01:30

Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

РИА Новостивчера в 06:08

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:06

Нефть удерживает позиции выше $45 за баррель

REGNUMвчера в 13:42

Цена нефти Brent превысила $46 за баррель впервые с 6 марта

РБКвчера в 07:54

Нефть Brent закрепилась выше $45 за баррель, WTI прибавляет слабее

Росбалт03:24

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

ТАССвчера в 05:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Общество

Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15
1,2K
Политика

Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами.
RT на русском 04:07
Общество

В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека

Ранее тропический шторм «Синлаку» разрушил более тысячи домов в Таиланде.
RuNews24.ru вчера в 01:57
Происшествия

В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
173
Общество

Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

РИА Новости вчера в 20:15
383
Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news 04 августа в 19:32
2,1K
Общество

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
24
Политика

Жириновский призвал сократить президентский срок в России

Ранее Жириновский уже предлагал ограничить пребывание президента на своем посту одним сроком.
URA.Ru 04:05
Армия и оружие

Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии

Вести.Ru вчера в 18:25
187
Происшествия

Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России

Селитра, которая взорвалась на складе в порту Бейрута, конфискована с корабля Rhosus, который ранее принадлежало бизнесмену из России Игорю Гречушкину, сообщает телеканал LBCI.
Новый Век вчера в 03:45
189
Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
1K
Экономика

Выручка «Вымпелкома» по МСФО за II квартал сократилась на 9,7%

Консолидированная выручка Veon Ltd. в России (владеет компанией "Вымпелком", предоставляющей услуги под брендом "Билайн"), согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по итогам второго квартала 2020 года сократилась на 9,7%, до 65,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.
ТАСС 03:12
2
Происшествия

В Омске в ДТП с такси погибли три человека

Омск, 6 августа 2020, 07:48 — REGNUM В Омске при столкновении такси с Lexus погибли водитель и обе пассажирки такси.
REGNUM 00:48
16
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 августа

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 871,8 тыс. (плюс 5267 за сутки).
РБК вчера в 00:40
1
Шоу-бизнес

Глюкоза показала редкое архивное фото Бережной в годовщину ее смерти

Певица Наталья Ионова, выступавшая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала совместный снимок с общественным деятелем Ириной Бережной в годовщину ее смерти.
iReactor 03:36
7
Происшествия

В Астрахани мальчик погиб под бетонной плитой на детской площадке

На мальчика, игравшего на детской площадке, обрушилась бетонная плита. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
REGNUM 02:18
65
Общество

В России за сутки выявили 5 267 новых пациентов с коронавирусом

В России за сутки выявили 5267 новых пациентов с коронавирусом В России за день зарегистрировали 5267 новых случаев заражения коронавирусом (из них 684 — в Москве), передает московский оперативный штаб.
Медиазона 03:47
Шоу-бизнес

Новая внешность Успенской напугала поклонников

Privet-Rostov.ru 03:25
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк допустила, что заразилась коронавирусом

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что сдала анализ на коронавирусную инфекцию в связи с недомоганием.
Вечерняя Москва вчера в 18:38
6
Происшествия

На Кубани выявили 125 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявлено 5267 новых случаев заражения COVID-19. Число заболевших в стране превысило 871 тыс. человек.
Краснодарские известия 04:00
1,3K
Происшествия

Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии

РИА Новости 03:49
Авто

Названы самые популярные у жителей Петербурга опции автомобилей

Аналитики сервиса «Авито Авто» определили самые популярные опции в машинах у жителей Северной столицы.
Петербургский дневник вчера в 04:59
Политика

Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине

Леонид Кравчук, занимавший пост президента Украины с 1991 года по 1994 год, заявил, что контактная группа, которая занимается урегулированием конфликта в Донбассе, не может вести диалог по возвращению крымского полуострова Украине.
Территория новостей 00:44
331
Единоборства

Деррик Льюис плюнул в еду Алексея Олейника

FightTime.ru 02:32
Общество

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной

Работающие россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.
Газета.Ru 04:01
416
Экономика

С 17 августа по 7600 рублей: новое пособие от государства получат россияне

Во второй половине августа некоторые граждане РФ смогут получить еще одно государственное пособие, передает PRIMPRESS.
Вечерний курьер 04:23
5
Политика

Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина

Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
RT на русском 03:29
Общество

Минздрав Турции опроверг сообщения о вспышке коронавируса на курортах

Инфорос 03:48
9
Политика

На выборах в Белоруссии за два дня проголосовали 12,75% избирателей

Явка избирателей по итогам двух дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 12,75%, сообщает Центризбирком республики.
Взгляд.ру 02:39
6
Политика

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40
95
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное