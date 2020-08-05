Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.
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Общество
Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Экономика
На профилактику коронавируса бизнес Петербурга получил 600 млн рублей
Санкт-Петербург, 5 августа 2020, 14:09 — REGNUM Предприятия Петербурга получили из бюджета 600 млн рублей на профилактику коронавируса.
REGNUM 07:09
Происшествия
В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму
Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
Авто
Audi назвала цены на универсал Audi A6 allroad quattro в России
Озвучены рублевые цены новинки, которые стартуют с отметки 4 миллиона 259 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 09:42
Общество
В российском городе появятся автобусы с цитатами Путина
Lenta.ru вчера в 07:27
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Сумма поддержки только по нашему региону составила более 11,3 млрд рублей, — уточнили в ПФР.
REGNUM вчера в 22:17
Гаджеты
Apple обновила линейку iMac, сделав их «самыми мощными в истории»
Минимальная цена Apple iMac составляет 1800 долларов, максимальная комплектация обойдется в 8800 долларов.
Evo-rus.com 02:43
Происшествия
Губернатор Бейрута заявил о 300 тыс. оставшихся без крова после взрыва
После взрыва в порту Бейрута без крова остались около 300 тыс. человек, заявил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал Al-Mayadeen.
РБК 07:14
Политика
Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд
В Белоруссию прибыл отряд иностранных наемников, который разместился на юге государства.
URA.Ru вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Общество
Мишустин снял ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничение на пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России.
BFM.ru 04:48
Происшествия
Полиция установила родителей найденного на западе Москвы ребенка
Полиция установила родителей мальчика, которого прохожие нашли в коляске на западе Москвы.
РБК 07:23
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости 06:18
Происшествия
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Здоровье
Медики БСМП опубликовали открытое письмо к губернатору Курской области
Сегодня в СМИ опубликовали письмо от медиков Курской БСМП.
ТРК Сейм (Курск) 06:52
Авто
Эксперт рассказал об опасностях при покупке автомобиля онлайн
Говоря о перспективах реализации автомобилей онлайн, эксперт отметил, что дилеры пытаются подчинить себе этот сегмент уже в течение десяти лет, но пока не достигли значительных успехов.
Planet Today 05:41
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском вчера в 17:40
Финансы
Минфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 4 сентября будет эквивалентен 64,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,1 млрд рублей.
Интерфакс 05:25
Экономика
Заполняемость гостиниц Петербурга к концу лета может достичь 50%
К началу сентября 2020 года заполняемость гостиниц Петербурга может достичь 50%.
DP.RU 06:06
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Общество
Строительство новой линии метро в Петербурге остановлено на 90 дней
В Петербурге приостановлено строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена.
Российская газета 07:02
Происшествия
Отец утонувшего мальчика-аутиста умер от переживаний
Отец утонувшего 2 августа 10-летнего мальчика из Волоколамского района Подмосковья не пережил потери единственного сына – мужчина скончался во сне.
Вести.Ru 06:36
Экономика
Кузбасс отправил на экспорт 541 тонну мороженого
Кемерово, 5 августа 2020, 12:18 — REGNUM Кемеровская область по итогам первого полугодия 2020 года экспортировала за рубеж 541 тонну мороженого на сумму 67,3 млн рублей.
REGNUM 05:18