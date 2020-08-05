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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.В источнике
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Росбалт

Нефть Brent закрепилась выше $45 за баррель, WTI прибавляет слабее

Росбалт03:24
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Brent пробил $45

Нефтегазовая вертикальвчера в 05:51
REGNUM

Нефть удерживает позиции выше $45 за баррель

REGNUMвчера в 13:42
РИА Новости

Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

РИА Новостивчера в 06:08
RT на русском

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $46 за баррель

RT на русскомвчера в 09:06
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

ТАССвчера в 05:03
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Service05:17

Лукашенко заявил о задержанных в Белоруссии лицах с паспортом США

Среди задержанных в Белоруссии лиц, которые намеревались "дестабилизировать обстановку в стране", есть владельцы паспортов США, заявил на совещании в четверг глава республики Александр Лукашенко, сообщает БелТа.
Anews08:13
28

В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

«Программа Госдепартамента Rewards for Justice предполагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая ведёт к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определённой преступной деятельности в киберпространстве», — заявил Помпео.
REGNUM18:48
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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На «Сильверстоуне» установили дополнительный барьер после аварии Квята

Международная автомобильная федерация (FIA) и организаторы Гран-при 70-летия "Формулы-1" установили дополнительный защитный барьер у ограждения в связке поворотов, где на прошлой неделе российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят попал в аварию и разбил болид, сообщает motorsport.com.
РИА Новости07:38

Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 163 пациента, скончались пять коронавирусных больных, в том числе двое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com03:02
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Финляндия вновь ограничит туристические поездки с рядом стран

Хельсинки, 6 августа 2020, 15:33 — REGNUM Правительство Финляндии вновь приняло решение ввести ограничения на въезд в стране для граждан Нидерландов, Бельгии и Андорры в связи с неблагоприятной эпидобстановки по коронавирусу.
REGNUM08:33

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новостивчера в 12:10
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СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО

Корабли НАТО, попытавшиеся приблизиться к территориальным водам Крыма, неожиданно получили жёсткое предупреждение со стороны ВМФ Российской Федерации – начавшиеся стрельбы не позволили кораблям военного альянса даже подойти к российским границам, и это является одной из наиболее жёстких реакций со стороны России на провокационные и фактически агрессивные действия НАТО.
Avia.pro22:29
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Куйвашев повысил зарплату свердловским чиновникам

Согласно документу, обнародованному на портале правовой информации, оклады государственных служащих увеличатся на 3%. «Увеличить (индексировать) на 3% размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области», — сказано в указе, подписанном главой региона.
Kursk.com07:34
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