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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.В источнике
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Ньюс-НН

Нефть WTI падает в цене

Ньюс-НН13:47
REGNUM

Цены на нефть: Brent и WTI торгуются разнонаправленно

REGNUM13:32
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

ТАССвчера в 05:03
РБК

Цена нефти Brent превысила $46 за баррель впервые с 6 марта

РБКвчера в 07:54
РИА Новости

Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

РИА Новостивчера в 06:08
RT на русском

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $46 за баррель

RT на русскомвчера в 09:06
Газета.Ru

Цена нефти Brent превысила $46 за баррель

Газета.Ruвчера в 08:05

Лукашенко оценил перспективы объединения России и Белоруссии

Напомним, в Белоруссии 9 августа предстоят президентские выборы, накануне которых действующий президент страны заявил о задержании 33 граждан России якобы собиравшихся участвовать в подрыве государственности республики.
ИА Красная Весна13:30

В России предложили сократить расходы на здравоохранение и образование

Бюджетные траты на развитие здравоохранения могут быть уменьшены в 2021 году на 65,7 миллиарда рублей (до 721,8 миллиарда рублей), в 2022 году — на 71,5 миллиарда рублей (до 716,5), а в 2023 году — на 115,4 миллиарда рублей (до 672,6). В 2021-2022 годах предлагается также сократить расходы на развитие образования.
Lenta.ruвчера в 10:02
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В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка

Пятнадцатилетняя девочка скончалась в Среднеуральском монастыре, который удерживает лишенный священного сана схимонах Сергий, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
РИА Новости13:45
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК4 августа в 05:52
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