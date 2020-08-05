Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Смотрите также
Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде
В России предложили сократить расходы на здравоохранение и образование
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Люди с высоким интеллектом обладают исключительными особенностями
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет
Жителя Липецка осудили за то, что сосулька с его балкона убила женщину
Любовь Успенская пожаловалась на дефицит алкоголя и ботокса
В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июле выросли почти на 7%
Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус
Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Лукашенко призвал не пугать Минск последствиями задержания россиян
Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20
В США стоимость нефти WTI выросла после взрыва в Бейруте
Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,4 млн баррелей
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Россиянам в SMS предложили вознаграждение в $10 млн от Госдепа США
Стало известно имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года
В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.В источнике
Подробнее о событии