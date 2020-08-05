Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

ТАССвчера в 05:03

Рост на снижении

Российская газетавчера в 18:11

Нефть удерживает позиции выше $45 за баррель

REGNUMвчера в 13:42

Цена нефти Brent превысила $46 за баррель

Газета.Ruвчера в 08:05

Цена нефти Brent превысила $46 за баррель впервые с 6 марта

РБКвчера в 07:54

Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

РИА Новостивчера в 06:08

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС вчера в 05:28
475
Происшествия

Россиянина с коронавирусом приговорили к сроку за побег из больницы

Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус.
Lenta.ru 01:21
2
Происшествия

Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
РИА Новости вчера в 08:31
502
Политика

Мишустин не заедет в крупные регионы Дальнего Востока

Владивосток, 6 августа 2020, 03:48 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток не приедет ни в Хабаровск, ни во Владивосток.
REGNUM вчера в 20:48
266
Политика

Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru вчера в 23:10
4
Происшествия

Экс-главу «Интеко» отпустили после допроса

Экс-глава компании «Интеко» Олег Солощанский стал свидетелем по уголовному делу о хищениях при реконструкции Политехнического музея.
BFM.ru 02:20
1
Политика

Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
12
Экономика

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Или во всяком случае зарезервировал за собой такую возможность в будущем.
Ведомости вчера в 16:53
3
Общество

Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 02:40
673
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева поделилась, как экономит семейный бюджет

Спортсменка жила вдвоем с мамой, которой было тяжело одной содержать дочь, тем более, что художественная гимнастика - увлечение достаточно затратное.
Paparazzi.ru вчера в 14:43
3
Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

Газета.Ru вчера в 09:01
806
Происшествия

Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут

Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
1,7K
Происшествия

Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева

По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
446
Армия и оружие

Лавров призвал не допустить столкновения между ядерными державами

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о необходимости свести до минимума возможность ядерного столкновения между странами.
iReactor 02:51
1
Экономика

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
РИА Новости вчера в 22:05
67
Путешествия

Отдых в Калининградской области подорожал на 20% за год

Цены на отдых в Калининградской области за год выросли на 20%.
Клопс 00:49
2
Шоу-бизнес

Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака

Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
531
Политика

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40
Общество

Следствие считает, что Сафронов передавал секретные данные с помощью домашнего компьютера

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, согласно материалам дела, передавал секретные сведения с помощью домашнего компьютера.
ТАСС 02:34
Происшествия

В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа

Трое подростков с оружием проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида.
Российская газета вчера в 21:37
20
Происшествия

В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
161
Происшествия

На Урале задержан мэр Богдановича

Богданович, Свердловская область, 5 августа 2020, 18:03 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали главу Богдановича Павла Мартьянова.
REGNUM вчера в 11:03
28
Политика

Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 09:44
970
Экономика

Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн

Обвинения против Шишханова и Беляева были консолидированы с иском о коммерческом мошенничестве на $700 млн против семьи владельца О1 Group российского предпринимателя Бориса Минца.
РБК 00:00
3
Футбол

«Интер» подпишет с Санчесом контракт на три года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес подпишет контракт с «Интером» на три года.
Чемпионат вчера в 17:47
Политика

На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ

Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
2,3K
Политика

Выборы президента Таджикистана состоятся 11 октября 2020 года

ТАСС 01:35
2
Происшествия

Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

RT на русском вчера в 02:54
67
Общество

В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом

На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией.
Известия вчера в 08:00
1,5K
Экономика

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогового обложения.
Lenta.ru вчера в 07:53
147
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное