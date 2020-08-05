Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Смотрите также
Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генпрокуроров РФ и Украины
Google выпустит смартфон Pixel с гибким дисплеем в 2021 году
Велогонщик Якобсен находится в коме после падения на трассе в Польше
Любовь Успенская пожаловалась на дефицит алкоголя и ботокса
Вооружённый мужчина захватил заложников в отделении банка во Франции
16 сотрудников порта задержали по делу о взрыве в Бейруте
СК проверит информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года
Полиция Кипра опросила бизнесмена Гречушкина после взрыва в Ливане
В России запатентовали препарат от коронавируса
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Билл Гейтс предупредил о катастрофе хуже коронавируса
Лукашенко заверил, что не готовит младшего сына в преемники
На турнире UFC Льюис плюнул в еду Олейника перед боем
SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship
Россия и Абхазия возобновят железнодорожное сообщение с 7 августа
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Плющенко показал подписчикам 14-летнего сына от первой жены
Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
В США стоимость нефти WTI выросла после взрыва в Бейруте
Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,4 млн баррелей
Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года
В России запатентовали препарат от коронавируса
Билл Гейтс предупредил о катастрофе хуже коронавируса
В России изменят требования к автомобильной аптечке
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Полиция Кипра опросила бизнесмена Гречушкина после взрыва в Ливане
СК проверит информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
16 сотрудников порта задержали по делу о взрыве в Бейруте
Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске
Назван на 80 процентов увеличивающий риск развития рака фактор
Россия и Абхазия возобновят железнодорожное сообщение с 7 августа
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.В источнике
Подробнее о событии