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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.В источнике
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Росбалт

Нефть Brent закрепилась выше $45 за баррель, WTI прибавляет слабее

Росбалт03:24
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

ТАССвчера в 05:03
REGNUM

Нефть удерживает позиции выше $45 за баррель

REGNUMвчера в 13:42
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Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

РИА Новостивчера в 06:08
RT на русском

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $46 за баррель

RT на русскомвчера в 09:06
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

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Brent пробил $45

Нефтегазовая вертикальвчера в 05:51
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Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

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