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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.В источнике
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Банки.ру

Мировые цены на нефть в среду выросли

Банки.ру01:30
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $46 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 08:01
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:06
REGNUM

Нефть удерживает позиции выше $45 за баррель

REGNUMвчера в 13:42
РИА Новости

Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

РИА Новостивчера в 06:08
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

ТАССвчера в 05:03
Росбалт

Нефть Brent закрепилась выше $45 за баррель, WTI прибавляет слабее

Росбалт03:24

Экс-владельцы Бинбанка и «Открытия» стали соответчиками по иску о мошенничестве на $700 млн

Бывший владелец Рост-банка и мажоритарный акционер Бинбанка Михаил Шишханов, экс-председатель правления «ФК Открытие» Вадим Беляев и основной акционер банка «ФК Открытие» Евгений Данкевич стали соответчиками по иску банков «Траст» и «Открытие», который рассматривается в Высоком суде Лондоне.
Коммерсантъ01:21
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Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах

Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах Столичные власти не могут распоряжаться придомовыми территориями многоквартирных домов, отрезая от них участки для стройплощадок на том основании, что земля не размежевана и не стоит на учете в кадастре.
Коммерсантъ18:05

Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 09:44
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На Дальнем Востоке резко подорожал бензин

По его данным, на 31 июля в Приморском крае розничные цены обеих компаний на АИ-95 были на 8% (почти 4 рубля на литр) ниже оптовых цен Комсомольского НПЗ, являющимся единственным на Дальнем Востоке, который продает бензин на бирже, а на АИ-98 – почти на 6% (3 рубля на литр).
Новый День03:07
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СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму

Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками.
Российская газетавчера в 10:33
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ

Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM02:42
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Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT newsвчера в 15:40
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