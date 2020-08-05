Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Происшествия
Фото владельца судна, груз с которого привел к взрыву в порту Бейрута
Пятый канал вчера в 02:46
Общество
У россиян старше 40 лет появился дополнительный выходной
Россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной.
URA.Ru вчера в 22:45
Происшествия
В суде над Ефремовым перерыв — заседание продолжится 6 августа
Mockva.ru вчера в 09:12
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29
Политика
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК вчера в 17:24
Политика
Медведев призвал считаться со сторонниками Фургала
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, поддерживает много людей, и государство должно с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 09:05
Футбол
Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:22
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line 04 августа в 13:10
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa вчера в 17:02
Происшествия
Адвокат раскритиковал защиту Ефремова
Почетный адвокат России Александр Островский раскритиковал защиту актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, в эфире НСН.
Lenta.ru вчера в 22:29
Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM вчера в 14:09
Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере
В сочинском поселке Дагомыс 11-летний мальчик погиб после нападения на него двух медведей.
Газета.Ru вчера в 09:01
Культура
ТНТ анонсировал выход четвертого сезона сериала «Ольга»
31 августа стартует показ четвертого сезона сериала "Ольга". В новых эпизодах героиня теленовеллы Ольга Терентьева отстранится от близких.
Дни.ру вчера в 10:43
Футбол
ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Гайчем
Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Адольфо Гайча.
ТК Звезда вчера в 12:32
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Samsung Electronics в режиме онлайн-презентации представила смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, планшеты Tab S7 и Tab S7+, часы Galaxy Watch3.
Ведомости вчера в 17:21
Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 14:42
Политика
Мишустин планирует посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили в среду в пресс-службе правительства.
Вести.Ru вчера в 04:29
Кино
В Сети опубликовали трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Evo-rus.com вчера в 04:02
Наука
Жуки-водолюбы сумели сбежать из желудка лягушки
9 азиатским жукам-водолюбам из 10 удается выжить после того, как их проглотит лягушка. Чтобы спастись, жуки используют лапки.
Evo-rus.com вчера в 02:22
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости вчера в 06:18
Армия и оружие
Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии
Вести.Ru вчера в 18:25
Футбол
Тедеско рассказал о проблемах Бакаева
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о сильных и слабых сторонах полузащитника Зелимхана Бакаева.
Чемпионат вчера в 15:10
Происшествия
В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
РИА Новости вчера в 20:31
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4 % годовых
Зарплатные клиенты могут претендовать на ставку от 8,1 %. Печатников также высказался о программе ипотеки с господдержкой по ставке 6,5%. По его мнению, эта программа не продлится дольше 2020 года, однако даже после ее завершения банк постарается приблизить ставки по базовым программам ВТБ к условиям льготной программы.
Городовой вчера в 03:24
Киберспорт
Представлен план 5 сезона Call of Duty: Warzone и Modern Warfare
Игромания.ру 04 августа в 13:32
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости вчера в 09:53
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд
Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ министерства, на следующий год предложено снизить расходы на Госдуму на 2,9% (378 млн рублей).
Политика Сегодня 04 августа в 22:51
Футбол
«Локомотив» расстался с Джефферсоном Фарфаном
Футболист сборной Перу Фарфан присоединился к "Локомотиву" зимой 2017 года, в составе команды стал чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:33
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru вчера в 16:32