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РБК
РБК

Цена нефти Brent превысила $46 впервые с 5 августа

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,13%, до $45,94 за баррель по состоянию на 16:12 мск, свидетельствуют данные торгов на бирже. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $46,05.В источнике
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РБК

Цена нефти Brent превысила $46 впервые с 5 августа

РБК10:33
News.ru

Нефтяной шторм: как ураганы в США повлияют на мировые цены на сырьё

News.ru11:59
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:30
Росбалт

Баррель нефти Brent перевалил за $46

Росбалт09:53
ПРАЙМ

Цена нефти Brent вероятно растет на фоне остановки добычи США в Мексиканском заливе

ПРАЙМ10:32
ИА Красная Весна

Цены на нефть растут на фоне ураганов в Мексиканском заливе

ИА Красная Весна09:26
Взгляд.ру

Цены на нефть колеблются на фоне ураганов в США

Взгляд.ру01:17

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
1,3K

Меркель призвала Россию наказать виновных в деле Навального

Немецкая клиника Шарите, куда Навальный был перевезен из Омска в конце прошлой недели, сообщила в понедельник, что его обследование выявило признаки отравления веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами ацетилхолинэстеразы.
Finam.Ru02:55
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В России начались государственные испытания ЗРС С-500

В беседе с журналистами в рамках проходящего Международного форума «Армия-2020» вице-премьер Юрий Борисов сообщил о начавшихся государственных испытаниях новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500.
Военное деловчера в 08:57
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Сбербанк сообщил о запуске льготных образовательных кредитов под 3%

Ранее сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому студенты, обучающиеся на платной основе, могут получить образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых.
Ведомости05:08
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Российский МИД оскорбили заявления Запада об отравлении Навального

Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Навальному высококвалифицированную помощь, — отмечается в заявлении МИД.
News.ru12:51

Финансовое подразделение Alibaba сообщило о росте прибыли на 1000%

Сегодня китайская компания Ant Group, являющаяся финансовым подразделением интернет-компании Alibaba, официально подала заявку на проведение IPO, где раскрыла некоторые ключевые показатели своей деятельности.
Коммерсантъ12:39