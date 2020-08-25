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РБК
РБК

Цена нефти Brent превысила $46 впервые с 5 августа

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,13%, до $45,94 за баррель по состоянию на 16:12 мск, свидетельствуют данные торгов на бирже. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $46,05.В источнике
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Агентство нефтегазовой информации

Цены на нефть растут: Brent - $46,44 за баррель, WTI - $43,38

Агентство нефтегазовой информации01:02
ИА Красная Весна

Рост цен на нефть марки WTI прекратился на отметке $43

ИА Красная Весна01:03
Экономика сегодня

Котировки Brent вернулись к показателям марта

Экономика сегоднявчера в 09:31
ПРАЙМ

Стоимость нефти ускорила темп роста до более чем 1% на ситуации в Мексиканском заливе

ПРАЙМвчера в 13:54
News.ru

Нефтяной шторм: как ураганы в США повлияют на мировые цены на сырьё

News.ruвчера в 11:59
Росбалт

Цены на нефть повышаются, Brent торгуется выше $46 за баррель

Росбалт02:59
Взгляд.ру

Цены на нефть колеблются на фоне ураганов в США

Взгляд.рувчера в 01:17

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса

Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает правительство республики.
РИА Новости02:17
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.
Известия03:04
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Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUM04:01
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБК23:00
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