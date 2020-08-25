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РБК
РБК

Цена нефти Brent превысила $46 впервые с 5 августа

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,13%, до $45,94 за баррель по состоянию на 16:12 мск, свидетельствуют данные торгов на бирже. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $46,05.В источнике
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RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:30
News.ru

Нефтяной шторм: как ураганы в США повлияют на мировые цены на сырьё

News.ru11:59
ПРАЙМ

Стоимость нефти ускорила темп роста до более чем 1% на ситуации в Мексиканском заливе

ПРАЙМ13:54
ИА Красная Весна

Цены на нефть растут на фоне ураганов в Мексиканском заливе

ИА Красная Весна09:26
Росбалт

Баррель нефти Brent перевалил за $46

Росбалт09:53
РБК

Цена нефти Brent превысила $46 впервые с 5 августа

РБК10:33
Взгляд.ру

Цены на нефть колеблются на фоне ураганов в США

Взгляд.ру01:17

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
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МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Известия14:11
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«Барселона» подтвердила уход Месси

Решение покинуть команду Месси принял после унизительного поражения «Барселоны» в матче с «Баварией» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов, что стало одним из худших результатов в карьере аргентинского нападающего и испанского клуба.
Ведомости14:30

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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Члены СБ ООН не поддержали США в восстановлении санкций против Ирана

На прошлой неделе спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что восстановление санкций ООН против Ирана окажет большое давление на исламскую республику и вернет Тегеран за стол переговоров.
Известия12:11
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Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов освобождён от должности по состоянию здоровья, следует из постановлений Священного синода РПЦ.
RT на русском14:19
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Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

25 августа суд Заводского района Минска за организацию несанкционированной акции приговорил к административному аресту на 10 суток лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского.
РБК11:07
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Харри Магуайр признан виновным по всем пунктам обвинения в Греции

Капитан "Манчестер Юнайтед", защитник сборной Англии по футболу Харри Магуайр признан судом в Греции виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку, сообщает Sky Sports.
РИА Новости12:34
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Пекин выразил протест из-за появления самолета США в зоне учений Китая

Минобороны Китая выразило решительный протест США в связи с вторжением американского самолета-разведчика U-2 в воздушное пространство КНР на территории Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), где проводятся учения, заявил официальный представитель ведомства У Цянь.
Взгляд.ру10:10
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