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РБК
РБК

Цена нефти Brent превысила $46 впервые с 5 августа

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,13%, до $45,94 за баррель по состоянию на 16:12 мск, свидетельствуют данные торгов на бирже. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $46,05.В источнике
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REGNUM

Цена нефти Brent установилась выше $46 за баррель

REGNUM12:57
News.ru

Нефтяной шторм: как ураганы в США повлияют на мировые цены на сырьё

News.ru11:59
Экономика сегодня

Котировки Brent вернулись к показателям марта

Экономика сегодня09:31
ПРАЙМ

Стоимость нефти ускорила темп роста до более чем 1% на ситуации в Мексиканском заливе

ПРАЙМ13:54
Росбалт

Баррель нефти Brent перевалил за $46

Росбалт09:53
ИА Красная Весна

Цены на нефть растут на фоне ураганов в Мексиканском заливе

ИА Красная Весна09:26
Взгляд.ру

Цены на нефть колеблются на фоне ураганов в США

Взгляд.ру01:17

Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов освобождён от должности по состоянию здоровья, следует из постановлений Священного синода РПЦ.
RT на русском14:19

Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США поддержат призыв Евросоюза провести полное расследование этого инцидента и готовы предоставить для этого необходимую помощь.
РБК13:07
28

Харри Магуайр признан виновным по всем пунктам обвинения в Греции

Капитан "Манчестер Юнайтед", защитник сборной Англии по футболу Харри Магуайр признан судом в Греции виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку, сообщает Sky Sports.
РИА Новости12:34
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Россия предостерегла США и ЕС от вмешательства в события в Белоруссии

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с первым заместителем госсекретаря Стивеном Биганом во вторник предостерег внешние силы от вмешательства в события в Белоруссии во избежание обострения ситуации.
Парламентская газета12:20
15

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru14:03
16

Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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