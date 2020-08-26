Энергетика
АК&МФьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 0.04%
Фьючерс на сырую нефть марки Brent на ноябрь на Лондонской нефтяной бирже 26 августа в 12:05 MSK составил $45.31 за баррель (+$0.02; +0.04%).
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Политика
Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Известия 11:25
Футбол
Тренер «Ротора»: у «Спартака» есть проблемы в позиционном нападении
У футболистов московского "Спартака" есть проблемы в позиционном нападении, считает главный тренер волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич.
РИА Новости 14:39
Культура
Победить на выборах 1996 года Ельцину помогли российские поп-звезды
iReactor вчера в 03:35
Общество
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
Из здания выносят экспонаты и выводят посетителей. Они отмечают, что дождями затоплена и территория у метро "Третьяковская".
Российская газета 08:53
Политика
В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным
«Москва заинтересована в установлении причин произошедшего с Навальным», — добавил представитель Кремля.
Моя Москва.онлайн 06:47
Политика
США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
В начале текущего месяца российский президент объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции.
Evo-rus.com 13:45
Политика
В МИД РФ обвинили Запад во вмешательстве в дела Белоруссии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны вмешиваются во внутренние дела Белоруссии.
News.ru 12:58
Космос
Альтернативный скафандр разработают для российских космонавтов
Российские разработчики планируют создать новый скафандр для экипажа отечественного космического корабля «Орёл».
Цензуры.Нет 24 августа в 07:50
Общество
The Drive впечатлил рассекреченный фильм о взрыве «Царь-бомбы»
The Drive не мог обойти вниманием документальный фильм, в деталях рассказывающий об испытаниях 50-мегатонной атомной бомбы в СССР.
Российская газета вчера в 03:07
Кино
Netflix показал документальный фильм о создании сериала «Ведьмак»
Стриминговый сервис Netflix выпустил документальный фильм о том, как создавался сериал «Ведьмак». Посмотреть его можно по ссылке.
Афиша Daily 14:42
Кино
Актер Киану Ривз признался, что всегда мечтал сыграть Росомаху
Киану Ривз признался, что когда-то мечтал о роли Росомахи во франшизе «Люди Икс».
МИР 24 вчера в 23:36
Политика
Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным
Президент Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который впал в кому 20 августа.
РБК 13:53
Шоу-бизнес
Дочь Алены Яковлевой впервые вышла замуж
Внучка Юрия Яковлева впервые вышла замуж за музыканта Ивана Замотаева.
CT news 02:24
Кино
Берлинский кинофестиваль вручит гендерно-нейтральные награды
Экономика сегодня 11:11
Общество
СМИ сравнили симптомы болезни Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева
Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ 14:50
Культура
Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости
Газета.Ru вчера в 14:03
Здоровье
Евгений Куйвашев призвал уральцев поставить прививку от гриппа
Губернатор рассказал, что в регион поступила первая партия вакцины против гриппа. Планируется привить не менее 60% населения.
ТагилСити.ру 03:23
Политика
Охранники Зеленского избили беженку из Донбасса
Lenta.ru 12:32
Политика
Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
Паспорта российских журналистов, в которые власти Белоруссии поставили отметки о запрете на въезд на пять лет, теперь считаются недействительными, сообщили в МВД России.
Ведомости 00:54
Политика
Власти Кипра обвинили телеканал Al Jazeera во лжи
«Al Jazeera, которой удалось получить документы Республики Кипр, носящие конфиденциальный характер, предприняла атаку против нашей страны путем искажения фактов и введения в заблуждение», — заявил Нурис.
ИА Красная Весна 13:49
Общество
В России изменили правила надбавки за классное руководство
Надбавка в пять тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новости 03:24
Футбол
Переговоры ЦСКА и «Ростова» о Зайнутдинове близки к завершению (Андрей Панков)
Журналист «Чемпионата» Андрей Панков рассказал о новых деталях перехода казахстанского полузащитника «Ростова» Бактиера Зайнутдинова в московский ЦСКА.
Sports.ru 24 августа в 09:21
Армия и оружие
Модернизированный танк Т-14 «Армата» получит новую пушку
Российские военные предлагают в будущем оснастить танки Т-14 "Армата" новой башней с пушкой калибра 152 мм.
Политика Сегодня 02:00
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Шахтер» и завоевало Суперкубок Украины
РИА Новости вчера в 16:13
Экономика
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев.
BFM.ru 09:23
Технологии
Facebook ждёт обрушения доходов от рекламы из-за повышенной конфиденциальности в iOS 14
Сегодня Facebook предупредила рекламодателей, что новые инструменты Apple для борьбы с отслеживанием персональных данных пользователей могут привести к падению доходов от рекламной платформы Audience Network более чем на 50 % из-за удаления возможностей персонализации рекламы в приложениях.
3DNews 14:29