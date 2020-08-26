Фьючерс на сырую нефть марки Brent на ноябрь на Лондонской нефтяной бирже 26 августа в 12:05 MSK составил $45.31 за баррель (+$0.02; +0.04%).

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 0.04%

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