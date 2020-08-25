Цена нефти Brent превысила $46 за баррель
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Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,04%, до $46,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:07 мск.В источнике
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