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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Цена нефти Brent превысила $46 за баррель

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,04%, до $46,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:07 мск.В источнике
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Агентство нефтегазовой информации

Цены на нефть растут: Brent - $46,44 за баррель, WTI - $43,38

Агентство нефтегазовой информации01:02
News.ru

Нефтяной шторм: как ураганы в США повлияют на мировые цены на сырьё

News.ruвчера в 11:59
ИА Красная Весна

Рост цен на нефть марки WTI прекратился на отметке $43

ИА Красная Весна01:03
ПРАЙМ

Стоимость нефти ускорила темп роста до более чем 1% на ситуации в Мексиканском заливе

ПРАЙМвчера в 13:54
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 26 августа

RT на русском01:06
Экономика сегодня

Котировки Brent вернулись к показателям марта

Экономика сегоднявчера в 09:31
Взгляд.ру

Цены на нефть колеблются на фоне ураганов в США

Взгляд.рувчера в 01:17

Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Авиационная группа ВКС России находится в Сирии с 2015 года, когда российские военные по просьбе Башара Асада начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.
РИА Новостивчера в 09:11
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Казахстан купит вакцину «Спутник V» после завершения испытаний

Казахстанская компания «СК-Фармация» заключила соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины от коронавируса «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний.
Известия02:31
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Вертолёт Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ во время госиспытаний обстреляли ракетами с земли, сообщил начальник отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» Сергей Маслов.
RT на русском00:35
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