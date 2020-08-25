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Коммерсантъ

Цена нефти Brent превысила $46 за баррель

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,04%, до $46,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:07 мск.В источнике
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ПРАЙМ

Стоимость нефти ускорила темп роста до более чем 1% на ситуации в Мексиканском заливе

ПРАЙМвчера в 13:54
Взгляд.ру

Цены на нефть колеблются на фоне ураганов в США

Взгляд.рувчера в 01:17
REGNUM

Цена на нефть WTI держится на отметке $43,5 за баррель

REGNUMвчера в 14:34
Росбалт

Баррель нефти Brent перевалил за $46

Росбалтвчера в 09:53
ИА Красная Весна

Цены на нефть растут на фоне ураганов в Мексиканском заливе

ИА Красная Веснавчера в 09:26
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русскомвчера в 01:30
News.ru

Нефтяной шторм: как ураганы в США повлияют на мировые цены на сырьё

News.ruвчера в 11:59

Пекин выразил протест из-за появления самолета США в зоне учений Китая

Минобороны Китая выразило решительный протест США в связи с вторжением американского самолета-разведчика U-2 в воздушное пространство КНР на территории Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), где проводятся учения, заявил официальный представитель ведомства У Цянь.
Взгляд.рувчера в 10:10
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Районная больница Усть-Омчуга получила современную систему КТ SOMATOM

В рамках соглашения о социальном партнерстве золотодобывающие компании "Полюс Магадан" и "Павлик" приобрели современную систему компьютерной томографии SOMATOM для районной больницы поселка Усть-Омчуг.
MagadanMedia.ruвчера в 02:30

Преддиабетическое состояние связали с увеличением вероятности гибели от коронавируса

Американские медики выяснили, что постоянно высокий уровень сахара в крови и другие проявления преддиабетического состояния могут практически утроить вероятность гибели от COVID-19 даже если у пациента нет диабета.
ТАСС Наука вчера в 10:00

Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Авиационная группа ВКС России находится в Сирии с 2015 года, когда российские военные по просьбе Башара Асада начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.
РИА Новостивчера в 09:11
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Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса

Исследователи изучили четыре пептидные молекулы, известные как цитокины, которые циркулируют в крови и обычно связаны с иммунной реакцией на инфекции, и обнаружили, что две из них — IL-6 и TNF-α — могут определять тяжесть симптомов, осложнения и риск смерти.
Lenta.ruвчера в 08:48
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Байдену предрекли смерть до инаугурации

На агитационной встрече с избирателями одного из населенных пунктов Северной Каролины республиканец предрек, что Байден «не дотянет» до 20 января 2021 года, когда состоится инаугурация.
Lenta.ru18:48
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