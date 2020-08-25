Как гласит информация выходящей на Catalunya Radio программы Club de la Mitjanit в Twitter, аргентинец обсудил с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой потенциальный трансфер в стан манкунианцев.
Минобороны Китая выразило решительный протест США в связи с вторжением американского самолета-разведчика U-2 в воздушное пространство КНР на территории Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), где проводятся учения, заявил официальный представитель ведомства У Цянь.
В рамках соглашения о социальном партнерстве золотодобывающие компании "Полюс Магадан" и "Павлик" приобрели современную систему компьютерной томографии SOMATOM для районной больницы поселка Усть-Омчуг.
Американские медики выяснили, что постоянно высокий уровень сахара в крови и другие проявления преддиабетического состояния могут практически утроить вероятность гибели от COVID-19 даже если у пациента нет диабета.
Исследователи изучили четыре пептидные молекулы, известные как цитокины, которые циркулируют в крови и обычно связаны с иммунной реакцией на инфекции, и обнаружили, что две из них — IL-6 и TNF-α — могут определять тяжесть симптомов, осложнения и риск смерти.