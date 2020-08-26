Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent превысила $46 за баррель
Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,04%, до $46,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:07 мск.
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Хоккей
«Даллас» Радулова проиграл «Колорадо» в третьем матче серии
В четверг, 27 августа, «Колорадо Эвеланш» одержало победу над «Даллас Старз» в 3-м матче серии: 4:6.
ГЛАС.RU 01:25
Общество
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау "печальной историей".
РИА Новости вчера в 13:08
Общество
Арбитраж Москвы взыскал с Навального 3,3 млн рублей судебных издержек
Арбитражный суд Москвы взыскал с блогера Алексея Навального 3 млн 346 тыс. 554 рублей за оплату услуг адвокатов «Падва и партнеры» по иску мясокомбината «Дружба народов».
ФАН вчера в 11:11
Общество
Ученые предупредили о смертельной опасности дневного сна
Китайские ученые из Медицинского университета в Гуанчжоу провели исследование и выяснили, что дневной сон продолжительностью час и более представляет смертельную угрозу для человека.
МИР 24 01:04
Шоу-бизнес
Раскрыт гонорар Ивлеевой и Коваль за съемки в шоу «Орел и Решка»
Shraibikus News 25 августа в 05:52
Экономика
СМИ сообщили о проблемах с экспортом краба из России
Экспорт живых крабов и морских ежей почти остановился из-за новых правил получения лицензии.
РБК 01:20
Политика
Россия ответила на расширение санкций США
Посольство России в США ответило на расширение американских санкций, под которые попали научно-исследовательские институты.
Lenta.ru вчера в 21:38
Общество
В России изменили правила надбавки за классное руководство
Зарплата не должна снижаться, и не должны снижаться выплаты, а эта выплата пойдет отдельно.
РИА Новости вчера в 03:24
Шоу-бизнес
Вера Брежнева возмутила поклонников чрезмерно откровенным видео
Певица Вера Брежнева возмутила своих подписчиков в Instagram излишне откровенной видеозаписью.
Discover24 вчера в 14:07
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко отсудила алименты у Дмитрия Тарасова
Анастасия Костенко еще в июле подала иск о взыскании алиментов с супруга на содержание двоих несовершеннолетних детей.
StarHit.ru вчера в 15:30
Общество
Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний «Царь-бомбы»
Американское издание The Drive посвятило статью рассекреченному документальному фильму об испытаниях в СССР 50-мегатонной термоядерной бомбы, получившей на Западе прозвище "Царь-бомба".
РИА Новости вчера в 19:17
Общество
Операторы связи отказываются от безлимитных тарифов
Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов и опций, пишут "Известия".
Газета.Ru 00:56
Общество
СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена
Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК вчера в 17:37
Армия и оружие
Балтфлот получит корабль с ракетами «Оникс» и «Калибр»
Балтийский военно-морской флот получит корабль "Буян-М" с крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр".
Каскад вчера в 05:24
Политика
Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой
Белорусской оппозиции пока рано начинать диалог с представителями России, а Москве стоит уважать суверенитет республики.
URA.Ru вчера в 05:21
Общество
Среди зачисленных на бюджет в МГУ нашли тезку дочери Игоря Шувалова
В списке зачисленных на бюджетное отделение на факультет психологии МГУ нашли Анастасию Шувалову - полную тезку дочери бывшего вице-премьера и главы ВЭБа Игоря Шувалова.
Русская Планета вчера в 08:53
Футбол
Соболева не вызвали в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не был вызван в команду, так как у него есть конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
Gazeta.SPb вчера в 15:15
Политика
Познер назвал преимущества «отсталости» России от Запада
Журналист и телеведущий Владимир Познер увидел преимущества в том, что Россия "отстает" от европейских стран.
РИА Новости вчера в 21:39
Политика
Отказ от продления ДСНВ обойдется Пентагону в $439 млрд
Московский Комсомолец 25 августа в 16:47
Политика
Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель разочарована тем, что президент России Владимир Путин не проявил гибкости после возможного отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБК вчера в 09:14
Общество
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
Кредитные организации получили уведомления от Центробанка и платежной системы Visa об утечке данных 55 тыс. карт их клиентов.
Известия вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заняла первое место в российском рейтинге Forbes
Первое место заняла Ксения Собчак, доход которой составляет 1,48 миллионов долларов. Это на 100 тысяч меньше, чем в прошлом году.
Discover24 вчера в 12:33
Спорт
Российский экипаж показал стопроцентную точность в «Танковом биатлоне»
Российский экипаж показал стопроцентную точность в Международном конкурсе "Танковый биатлон".
РЕН ТВ вчера в 23:50
Общество
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК вчера в 04:18
Происшествия
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском вчера в 22:31
Наука
Ученые разработали аккумулятор для низких температур
Аккумулятор, способный эффективно применяться при низких температурах, разработали ученые, сообщает 26 августа портал «Хайтек».
ИА Красная Весна вчера в 12:58
Культура
Ирина Безрукова: «По желанию Сергея Куницкого его кремировали, а прах развеяли над морем»
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков сделал предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому о создании площадки по признанию российского статуса Крыма.
Общественная служба новостей 01:20
Шоу-бизнес
Стало известно, куда поступила 18-летняя дочь Екатерины Климовой
Девушка осуществила свою мечту. Известная актриса Екатерина Климова — многодетная мама.
Летидор вчера в 08:19