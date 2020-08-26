Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена нефти Brent превысила $46 за баррель

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,04%, до $46,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:07 мск.
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Цена на нефть Brent растёт

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Стоимость нефти WTI подскочила до максимума за пять месяцев

Росбалтвчера в 11:55

Цена на нефть WTI держится на отметке $43,5 за баррель

REGNUM25 августа в 14:34

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 0.04%

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Цена нефти Brent превысила $46

ТАСС25 августа в 09:45

Цена нефти Brent поднялась выше $46 за баррель

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Цена на нефть марки Brent продолжила снижение

ИА Красная Весна24 августа в 03:47
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Хоккей

«Даллас» Радулова проиграл «Колорадо» в третьем матче серии

В четверг, 27 августа, «Колорадо Эвеланш» одержало победу над «Даллас Старз» в 3-м матче серии: 4:6.
ГЛАС.RU 01:25
Общество

Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией

Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау "печальной историей".
РИА Новости вчера в 13:08
1,5K
Армия и оружие

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

REGNUM 01:19
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Общество

Арбитраж Москвы взыскал с Навального 3,3 млн рублей судебных издержек

Арбитражный суд Москвы взыскал с блогера Алексея Навального 3 млн 346 тыс. 554 рублей за оплату услуг адвокатов «Падва и партнеры» по иску мясокомбината «Дружба народов».
ФАН вчера в 11:11
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Общество

Ученые предупредили о смертельной опасности дневного сна

Китайские ученые из Медицинского университета в Гуанчжоу провели исследование и выяснили, что дневной сон продолжительностью час и более представляет смертельную угрозу для человека.
МИР 24 01:04
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Шоу-бизнес

Раскрыт гонорар Ивлеевой и Коваль за съемки в шоу «Орел и Решка»

Shraibikus News 25 августа в 05:52
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Экономика

СМИ сообщили о проблемах с экспортом краба из России

Экспорт живых крабов и морских ежей почти остановился из-за новых правил получения лицензии.
РБК 01:20
Политика

Россия ответила на расширение санкций США

Посольство России в США ответило на расширение американских санкций, под которые попали научно-исследовательские институты.
Lenta.ru вчера в 21:38
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Общество

В России изменили правила надбавки за классное руководство

Зарплата не должна снижаться, и не должны снижаться выплаты, а эта выплата пойдет отдельно.
РИА Новости вчера в 03:24
95
Шоу-бизнес

Вера Брежнева возмутила поклонников чрезмерно откровенным видео

Певица Вера Брежнева возмутила своих подписчиков в Instagram излишне откровенной видеозаписью.
Discover24 вчера в 14:07
5
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко отсудила алименты у Дмитрия Тарасова

Анастасия Костенко еще в июле подала иск о взыскании алиментов с супруга на содержание двоих несовершеннолетних детей.
StarHit.ru вчера в 15:30
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Общество

Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний «Царь-бомбы»

Американское издание The Drive посвятило статью рассекреченному документальному фильму об испытаниях в СССР 50-мегатонной термоядерной бомбы, получившей на Западе прозвище "Царь-бомба".
РИА Новости вчера в 19:17
29
Общество

Операторы связи отказываются от безлимитных тарифов

Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов и опций, пишут "Известия".
Газета.Ru 00:56
6
Общество

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК вчера в 17:37
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Армия и оружие

Балтфлот получит корабль с ракетами «Оникс» и «Калибр»

Балтийский военно-морской флот получит корабль "Буян-М" с крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр".
Каскад вчера в 05:24
Политика

Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой

Белорусской оппозиции пока рано начинать диалог с представителями России, а Москве стоит уважать суверенитет республики.
URA.Ru вчера в 05:21
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Общество

Среди зачисленных на бюджет в МГУ нашли тезку дочери Игоря Шувалова

В списке зачисленных на бюджетное отделение на факультет психологии МГУ нашли Анастасию Шувалову - полную тезку дочери бывшего вице-премьера и главы ВЭБа Игоря Шувалова.
Русская Планета вчера в 08:53
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Футбол

Соболева не вызвали в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не был вызван в команду, так как у него есть конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
Gazeta.SPb вчера в 15:15
14
Политика

Познер назвал преимущества «отсталости» России от Запада

Журналист и телеведущий Владимир Познер увидел преимущества в том, что Россия "отстает" от европейских стран.
РИА Новости вчера в 21:39
31
Политика

Отказ от продления ДСНВ обойдется Пентагону в $439 млрд

Московский Комсомолец 25 августа в 16:47
Политика

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель разочарована тем, что президент России Владимир Путин не проявил гибкости после возможного отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБК вчера в 09:14
348
Общество

ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт

Кредитные организации получили уведомления от Центробанка и платежной системы Visa об утечке данных 55 тыс. карт их клиентов.
Известия вчера в 23:34
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак заняла первое место в российском рейтинге Forbes

Первое место заняла Ксения Собчак, доход которой составляет 1,48 миллионов долларов. Это на 100 тысяч меньше, чем в прошлом году.
Discover24 вчера в 12:33
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Спорт

Российский экипаж показал стопроцентную точность в «Танковом биатлоне»

Российский экипаж показал стопроцентную точность в Международном конкурсе "Танковый биатлон".
РЕН ТВ вчера в 23:50
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Общество

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК вчера в 04:18
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Происшествия

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском вчера в 22:31
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Наука

Ученые разработали аккумулятор для низких температур

Аккумулятор, способный эффективно применяться при низких температурах, разработали ученые, сообщает 26 августа портал «Хайтек».
ИА Красная Весна вчера в 12:58
Культура

Ирина Безрукова: «По желанию Сергея Куницкого его кремировали, а прах развеяли над морем»

StarHit.ru вчера в 23:30
Политика

Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков сделал предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому о создании площадки по признанию российского статуса Крыма.
Общественная служба новостей 01:20
Шоу-бизнес

Стало известно, куда поступила 18-летняя дочь Екатерины Климовой

Девушка осуществила свою мечту. Известная актриса Екатерина Климова — многодетная мама.
Летидор вчера в 08:19
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