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Цена нефти Brent превысила $46 за баррель

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,04%, до $46,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:07 мск.В источнике
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ИА Красная Весна

Сильнее любых санкций — ураган «Лаура» поднимет цены на нефть до $47

ИА Красная Весна01:58
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:11
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $46 за баррель

Деловое.ТВвчера в 03:44
REGNUM

Нефть Brent сохраняет восходящее движение к $47

REGNUM01:18
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 26 августа

Право.рувчера в 05:10
Росбалт

Нефть слабо дорожает благодаря урагану

Росбалт02:59
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 0.04%

АК&Мвчера в 05:15

Берлин призвал НАТО дать ответ впечатляющим военным достижениям России

Говоря на интернет-семинаре, организованном американским Центром стратегических и международных исследований, «о возможностях российских сил», Циммер заявил: «То, что они делали, было по-настоящему впечатляющим».
Взгляд.ру23:50

Бывшие преподаватели ВШЭ объявили о создании «Свободного университета»

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ), с которыми университет не стал продлевать контракты на новый учебный год, объявили о создании независимого образовательного проекта «Свободный университет».
Медиазона02:46

Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
РИА Новости21:02
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