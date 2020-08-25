Говоря на интернет-семинаре, организованном американским Центром стратегических и международных исследований, «о возможностях российских сил», Циммер заявил: «То, что они делали, было по-настоящему впечатляющим».
Бывшие преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ), с которыми университет не стал продлевать контракты на новый учебный год, объявили о создании независимого образовательного проекта «Свободный университет».
Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.