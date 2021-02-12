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Газета.Ru
Газета.Ru 

Цена нефти Brent превысила $62 за баррель впервые с января 2020 года

Цена фьючерсов на нефть марки Brent превысила $62 за баррель впервые с 24 января прошлого года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.В источнике
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Рост цен на нефть серьезно ускорился на возвращении оптимизма

ПРАЙМвчера в 13:30

Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель

RT на русскомвчера в 11:39

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $62

ТАССвчера в 11:34

Цена нефти Brent превысила $62 впервые с января 2020 года

Известиявчера в 12:33

Цена нефти марки Brent превысила $62 за баррель впервые за год

РБКвчера в 12:43

Котировки Brent и WTI не перестают снижаться

Росбалтвчера в 06:20

Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель

Деловое.ТВвчера в 01:01
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Дождьвчера в 08:04