Роскомнадзор потребовал удалить текст «Медузы» о реакции властей на акцию с фонариками

В Роскомнадзоре посчитали, что статья о реакции властей на акцию в поддержку Алексея Навального содержит призывы к участию в несанкционированной акции, так как сторонники оппозиционера не подавали заявку на ее проведение.