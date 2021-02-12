Газета.Ru Цена нефти Brent превысила $62 за баррель впервые с января 2020 годаЦена фьючерсов на нефть марки Brent превысила $62 за баррель впервые с 24 января прошлого года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.В источникеГазета.RuNews.ruФедералПрессРеальное времяВестник КавказаЭкономика сегодняПарламентская газетаАктуальные НовостиПРАЙМРосбалтРБКОбщественная служба новостейМИР 24ФАННациональная служба новостейRT на русскомРадио SputnikРадио МаякТК ЗвездаИзвестияМосква 24Аргументы и ФактыProfinance.ruLife.ruURA.RuГород24Форпост Северо-ЗападПодробнее о событииРост цен на нефть серьезно ускорился на возвращении оптимизмаПРАЙМвчера в 13:30Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррельRT на русскомвчера в 11:39Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $62ТАССвчера в 11:34Цена нефти Brent превысила $62 впервые с января 2020 годаИзвестиявчера в 12:33Цена нефти марки Brent превысила $62 за баррель впервые за годРБКвчера в 12:43Котировки Brent и WTI не перестают снижатьсяРосбалтвчера в 06:20Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррельДеловое.ТВвчера в 01:01Показать ещёОценить22КомментироватьПоделиться