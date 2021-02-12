Газета.RuЦена нефти Brent превысила $62 за баррель впервые с января 2020 годаЦена фьючерсов на нефть марки Brent превысила $62 за баррель впервые с 24 января прошлого года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоГородовойГазета.RuДума ТВPiter.tvИзвестияPiter.tvPiter.tvНевские НовостиДеловое.ТВМосква 24Мой БрянскГородовойМой БрянскВести.RuВести.RuEurosport.ruТелеканал 360°Мой БрянскМосква 24Подробнее о событииЦена нефти марки Brent превысила $62 за баррель впервые за годРБК12:43Цена нефти Brent превысила $62 за баррельКомпания12:41Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррельRT на русском11:39Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррельМИР 2412:32Цена на нефть Brent превысила $62 впервые с января 2020 годаREGNUM11:57Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $62ТАСС11:34Цена нефти Brent превысила $61 за баррель впервые с января 2020 годаГородовой9 февраля в 02:36Показать ещёОценить19КомментироватьПоделиться