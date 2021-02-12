Цена фьючерсов на нефть марки Brent превысила $62 за баррель впервые с 24 января прошлого года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

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