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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена нефти Brent превысила $62 за баррель впервые с января 2020 года

Цена фьючерсов на нефть марки Brent превысила $62 за баррель впервые с 24 января прошлого года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.В источнике
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Цена нефти марки Brent превысила $62 за баррель впервые за год

РБК12:43

Цена нефти Brent превысила $62 за баррель

Компания12:41

Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель

RT на русском11:39

Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель

МИР 2412:32

Цена на нефть Brent превысила $62 впервые с января 2020 года

REGNUM11:57

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $62

ТАСС11:34

Цена нефти Brent превысила $61 за баррель впервые с января 2020 года

Городовой9 февраля в 02:36
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Вакцинолог Тимаков призвал сохранять бдительность после прививки от коронавируса COVID-19

Вакцинолог рекомендует, после прививки быть бдительным даже со своими родными, которые, в отличие от привитого, остаются подверженными рисками инфицирования вирусом COVID-19.
Kursk.com9 февраля в 03:14