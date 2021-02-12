"Реал" просит капитана Серхио Рамоса пойти на сокращение зарплаты, чтобы они могли заплатить Гарету Бэйлу в следующем сезоне, сообщает AS.На данный момент руководство мадридского клуба ведет переговоры с Рамосом о продлении контракта, нынешнее соглашение истечет в конце сезона.
Как пишет источник, в обновленной версии «рекавери» TWRP появилась поддержка семи моделей смартфонов: Xiaomi Mi 10i, 10T Lite, Redmi Note 9 Pro 5G, Samsung Galaxy A70, Moto One Fusion+, Moto Edge и Moto G7 Play.
Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что предложение Украины разрешить НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для проведения операций альянса является злонамеренной и коварной провокацией.