Цена нефти Brent превысила $64 за баррель впервые с января 2020 года
Стоимость нефти марки Brent на фоне падения добычи в США из-за холодов поднялась выше 64 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.В источнике
С чего всё началось
Цена барреля нефти марки Brent на лондонской межконтинентальной бирже (ICE
) достигла $64,06 в 11:02 мск (+1,12% к цене на момент закрытия вечерней сессии).
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Цена нефти Brent впервые за год поднялась выше 63 долларов
Общественная служба новостей14 февраля в 18:22