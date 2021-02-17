Стоимость нефти марки Brent на фоне падения добычи в США из-за холодов поднялась выше 64 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

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С чего всё началось Цена барреля нефти марки Brent на лондонской межконтинентальной бирже ( ICE ) достигла $64,06 в 11:02 мск (+1,12% к цене на момент закрытия вечерней сессии). Коммерсантъ 04:25