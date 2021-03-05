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Ведомости

Цена нефти Brent превысила $68 впервые более чем за год

Цена майского фьючерса нефти марки Brent превысила $68 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. К 10:59 мск она достигла $68,13. Ранее на подобном уровне показатель находился в начале января прошлого года.В источнике
Подробнее о событии

Цена нефти Brent достигла $69 за баррель впервые с января 2020 года

ТАСС5 марта в 09:37

Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель

РИА Новости5 марта в 09:51

Нефть дорожает на итогах заседания ОПЕК+

ПРАЙМ5 марта в 13:31

$69: цена нефти Brent обновила максимумы

Вести.Ru5 марта в 09:50

Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:14

Цена барреля нефти марки Brent превысила 67 долларов впервые с января прошлого года

МИР 245 марта в 08:59

В США из-за решений ОПЕК+ бензин к лету может подорожать до максимума с 2014 года

Финмаркет5 марта в 08:35
Интересное

Президент России поздравил всех женщин с Международным женским днём

Следите за развитием событий в трансляции: "Международный женский день 8 марта — все новости" Давние традиции празднования Международного женского дня, по словам президента России, создают у всех "особое настроение" и утверждают роль женщин в сбережении тех нравственных ценностей, которые во все времена остаются "вдохновляющим нравственным ориентиром".
REGNUM18:37

Представителя от России на Евровидении-2021 выберут 8 марта зрительским голосованием

Юрий Аксюта рассказал о двух равноценных способах избрания участников музыкального конкурса По сообщениям пресс-службы Первого канала, 8 марта зрители выберут представителя России на грядущем музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», а также песню, которую исполнит российский претендент.
Центральная Служба Новостей03:24

Мусаева попросили уйти в отставку с поста главного тренера «Краснодара»

В официальной VK-группе «Краснодара» появилось множество комментариев от разъярённых болельщиков, который требуют руководство клуба отправить главного тренера Мурада Мусаева в отставку.
53 новости17:30

В Екатеринбурге пройдет ярмарка по сбору средств для спасения юного Саши Лабутина

6-го марта в Екатеринбурге в Центре гуманитарной помощи (ул. Фучика,3) Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии проведет благотворительную ярмарку в поддержку маленького Саши Лабутина.
Повестка дня5 марта в 00:18

Ученые выяснили, что вакцина БЦЖ укрепляет иммунную систему

В результате исследований ученые выяснили, что противотуберкулезная вакцина вызывает долгосрочные изменения в генетической программе стволовых клеток, что позволяет организму выделять так называемые воспалительные мессенджеры - цитокины, когда ему необходимо противостоять очередной инфекции.
Новая Бурятия18:40