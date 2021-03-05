Президент России поздравил всех женщин с Международным женским днём

Следите за развитием событий в трансляции: "Международный женский день 8 марта — все новости" Давние традиции празднования Международного женского дня, по словам президента России, создают у всех "особое настроение" и утверждают роль женщин в сбережении тех нравственных ценностей, которые во все времена остаются "вдохновляющим нравственным ориентиром".