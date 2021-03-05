Цена майского фьючерса нефти марки Brent превысила $68 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. К 10:59 мск она достигла $68,13. Ранее на подобном уровне показатель находился в начале января прошлого года.

Видео Фото Интересное видео Пятый канал МИР 24 Москва 24 РЕН ТВ Вести.Ru НТВ Вести.Ru МИР 24 Вести.Ru Вести.Ru Вместе-РФ Вести.Ru Пятый канал Мой Брянск Eurosport.ru Москва 24 Моя Москва.онлайн Вести.Ru Вести.Ru Вести.Ru Телеканал Санкт-Петербург Пятый канал Моя Москва.онлайн