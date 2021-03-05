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Цена нефти Brent превысила $68 впервые более чем за год

Цена майского фьючерса нефти марки Brent превысила $68 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. К 10:59 мск она достигла $68,13. Ранее на подобном уровне показатель находился в начале января прошлого года.В источнике
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:14

Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель

РИА Новости5 марта в 09:51

Цена нефти, скорее всего, будет выше $70/барр. в ближайшие месяцы - Julius Baer

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Нефть дорожает на итогах заседания ОПЕК+

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$69: цена нефти Brent обновила максимумы

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Цена нефти Brent достигла $69 за баррель впервые с января 2020 года

ТАСС5 марта в 09:37

Цена барреля нефти марки Brent превысила 67 долларов впервые с января прошлого года

МИР 245 марта в 08:59
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В РФ начал действовать запрет на высадку из транспорта детей без билета

«7 марта вступает в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 16:38