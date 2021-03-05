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Ведомости

Цена нефти Brent превысила $68 впервые более чем за год

Цена майского фьючерса нефти марки Brent превысила $68 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. К 10:59 мск она достигла $68,13. Ранее на подобном уровне показатель находился в начале января прошлого года.В источнике
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:14

Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель

РИА Новости5 марта в 09:51

В США из-за решений ОПЕК+ бензин к лету может подорожать до максимума с 2014 года

Финмаркет5 марта в 08:35

$69: цена нефти Brent обновила максимумы

Вести.Ru5 марта в 09:50

Цена нефти Brent достигла $69 за баррель впервые с января 2020 года

ТАСС5 марта в 09:37

Цена барреля нефти марки Brent превысила 67 долларов впервые с января прошлого года

МИР 245 марта в 08:59

Нефть дорожает на итогах заседания ОПЕК+

ПРАЙМ5 марта в 13:31
Интересное

Власти Москвы не исключили подъема заболеваемости COVID-19

В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе каждую неделю снижается уровень заболеваемости — почти в пять раз уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года.
РБК04:18

Сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне

Сборная Норвегии по лыжным гонкам подала апелляцию на решение Международной федерации лыжного спорта дисквалифицировать Йоханнеса Клебо после масс-старта на 50 км классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
Чемпионат03:36