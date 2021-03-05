Цена нефти Brent превысила $68 впервые более чем за год
Цена майского фьючерса нефти марки Brent превысила $68 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. К 10:59 мск она достигла $68,13. Ранее на подобном уровне показатель находился в начале января прошлого года.В источнике
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