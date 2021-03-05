Вместо собственных ББМ «Дозор-Б» Украина закупает польские бронемашины Oncilla

Украинские медиа пишут о том, что у Украины и Польши одни и те же технологии производства таких ББМ, при этом Украине вместо того, чтобы создавать серийные «Дозоры-Б», перечисляет средства в польский бюджет на покупку таких же «Дозоров-Б», но с другим названием и польской маркировкой.