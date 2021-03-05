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Цена нефти Brent превысила $68 впервые более чем за год

Цена майского фьючерса нефти марки Brent превысила $68 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. К 10:59 мск она достигла $68,13. Ранее на подобном уровне показатель находился в начале января прошлого года.В источнике
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$69: цена нефти Brent обновила максимумы

Вести.Ru5 марта в 09:50

Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель

РИА Новости5 марта в 09:51

Нефть дорожает на итогах заседания ОПЕК+

ПРАЙМ5 марта в 13:31

Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:14

Цена нефти Brent достигла $69 за баррель впервые с января 2020 года

ТАСС5 марта в 09:37

Цена барреля нефти марки Brent превысила 67 долларов впервые с января прошлого года

МИР 245 марта в 08:59

В США из-за решений ОПЕК+ бензин к лету может подорожать до максимума с 2014 года

Финмаркет5 марта в 08:35
Интересное

Более 700 тысяч человек привились от коронавируса в Москве

Более 700 тыс. человек вакцинированы от коронавируса в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому в программе «Антонимы».
RT на русском03:33

Вместо собственных ББМ «Дозор-Б» Украина закупает польские бронемашины Oncilla

Украинские медиа пишут о том, что у Украины и Польши одни и те же технологии производства таких ББМ, при этом Украине вместо того, чтобы создавать серийные «Дозоры-Б», перечисляет средства в польский бюджет на покупку таких же «Дозоров-Б», но с другим названием и польской маркировкой.
Военное обозрение23:30

Президент России поздравил всех женщин с Международным женским днём

Следите за развитием событий в трансляции: "Международный женский день 8 марта — все новости" Давние традиции празднования Международного женского дня, по словам президента России, создают у всех "особое настроение" и утверждают роль женщин в сбережении тех нравственных ценностей, которые во все времена остаются "вдохновляющим нравственным ориентиром".
REGNUM18:37