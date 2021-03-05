Средняя цена нового автомобиля в январе 2021 года в РФ достигла 1,8 млн рублей

Как выяснили в агентстве «Автостат», в сравнении с январем 2020 года на рынке средняя стоимость новой машины выросла на 13,3%. То есть средняя цена нового автомобиля в январе 2021 года в РФ достигла 1,8 млн рублей.