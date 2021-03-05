Как выяснили в агентстве «Автостат», в сравнении с январем 2020 года на рынке средняя стоимость новой машины выросла на 13,3%. То есть средняя цена нового автомобиля в январе 2021 года в РФ достигла 1,8 млн рублей.
Российские лыжники Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов выиграли серебро в эстафете четыре по десять километров на чемпионате мира, который проходит в немецком Оберстдорфе.
Российский топливный союз (РТС), объединяющий небольшие сети заправок и частные АЗС, которые продают в рознице пятую часть топлива в стране, повторно попросил власти изменить механизм регулирования розничных цен топлива, который стал убыточным для небольшого заправочного бизнеса.