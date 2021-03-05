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Цена нефти Brent превысила $69 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $69 за баррель впервые с января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 09:51

Цена Brent превысила $69 впервые больше чем за год

Forbesвчера в 10:20

Цена Brent выросла до $68 впервые с января 2020 года

Компаниявчера в 03:21

Цена барреля Brent преодолела рубеж в $69

Росбалтвчера в 10:38

Цена нефти Brent достигла $69 за баррель впервые с января 2020 года

ТАССвчера в 09:37

$69: цена нефти Brent обновила максимумы

Вести.Ruвчера в 09:50

Цена нефти Brent превысила $68 за баррель

Деловое.ТВвчера в 03:44
Интересное

Средняя цена нового автомобиля в январе 2021 года в РФ достигла 1,8 млн рублей

Как выяснили в агентстве «Автостат», в сравнении с январем 2020 года на рынке средняя стоимость новой машины выросла на 13,3%. То есть средняя цена нового автомобиля в январе 2021 года в РФ достигла 1,8 млн рублей.
Tvoe-avto.com3 марта в 15:17

Российские лыжники выиграли серебро в эстафете на чемпионате мира

Российские лыжники Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов выиграли серебро в эстафете четыре по десять километров на чемпионате мира, который проходит в немецком Оберстдорфе.
РИА Новостивчера в 09:37

АЗС попросили власти спасти от их банкротства

Российский топливный союз (РТС), объединяющий небольшие сети заправок и частные АЗС, которые продают в рознице пятую часть топлива в стране, повторно попросил власти изменить механизм регулирования розничных цен топлива, который стал убыточным для небольшого заправочного бизнеса.
Вести.Ruвчера в 08:10