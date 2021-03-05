Смертоносная почва Марса оказалась способной уничтожить все земные бактерии

Вдобавок ко всему вышеперечисленному на территории Марса существует перекись водорода и оксид железа, которые при взаимодействии с перхлоратами и под ультрафиолетом способны уничтожать бактерии в 10 раз раз эффектней.