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Цена нефти Brent превысила $68 впервые более чем за год

Цена майского фьючерса нефти марки Brent превысила $68 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. К 10:59 мск она достигла $68,13. Ранее на подобном уровне показатель находился в начале января прошлого года.В источнике
Подробнее о событии

Цена нефти Brent достигла $69 за баррель впервые с января 2020 года

ТАСС5 марта в 09:37

Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель

РИА Новости5 марта в 09:51

Цена нефти, скорее всего, будет выше $70/барр. в ближайшие месяцы - Julius Baer

Финмаркет5 марта в 10:05

Цена нефти Brent превысила $69 за баррель

RT на русском5 марта в 09:49

Цена нефти марки Brent впервые за год поднялась выше отметки в 69 долларов за баррель

Эхо Москвы5 марта в 12:03

Нефть дорожает на итогах заседания ОПЕК+

ПРАЙМ5 марта в 13:31

Нефть дорожает: Brent - $67,41 за баррель, WTI - $64,

Агентство нефтегазовой информации5 марта в 00:48
Интересное

Смертоносная почва Марса оказалась способной уничтожить все земные бактерии

Вдобавок ко всему вышеперечисленному на территории Марса существует перекись водорода и оксид железа, которые при взаимодействии с перхлоратами и под ультрафиолетом способны уничтожать бактерии в 10 раз раз эффектней.
Kursk.com00:50