Цена нефти Brent превысила $68 впервые более чем за год
Цена майского фьючерса нефти марки Brent превысила $68 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. К 10:59 мск она достигла $68,13. Ранее на подобном уровне показатель находился в начале января прошлого года.В источнике
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Цена нефти, скорее всего, будет выше $70/барр. в ближайшие месяцы - Julius Baer
Финмаркет5 марта в 10:05
Цена нефти марки Brent впервые за год поднялась выше отметки в 69 долларов за баррель
Эхо Москвы5 марта в 12:03
Нефть дорожает: Brent - $67,41 за баррель, WTI - $64,
Агентство нефтегазовой информации5 марта в 00:48