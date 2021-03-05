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Цена нефти марки Brent превысила $68 за баррель

По данным агентства, цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,89% и достигла $68 за баррель. Отмечается, что последний раз цена Brent достигала $68 за баррель в январе 2020 года.В источнике
Подробнее о событии

Цена нефти марки Brent впервые за год поднялась выше отметки в 69 долларов за баррель

Эхо Москвы5 марта в 12:03

Цена барреля Brent преодолела рубеж в $69

Росбалт5 марта в 10:38

Цена нефти, скорее всего, будет выше $70/барр. в ближайшие месяцы - Julius Baer

Финмаркет5 марта в 10:05

$69: цена нефти Brent обновила максимумы

Вести.Ru5 марта в 09:50

Цена нефти Brent достигла $69 за баррель впервые с января 2020 года

ТАСС5 марта в 09:37

Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель

РИА Новости5 марта в 09:51

Рубль шел вверх за нефтью, но геополитика дергала его «за ниточки»

ПРАЙМ5 марта в 13:28
Интересное

В Австрии приостановили использование одной партии вакцины AstraZeneca

Австрийские власти приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca из одной партии в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки, сообщило в воскресенье Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) страны.
Интерфакс07:28

Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе

Все признаки указывают на то, что Киев готовится возобновить военные действия в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
РИА Новостивчера в 10:23

Шлеменко назвал хитрой тактику Стерлинга в бою против Яна на турнире UFC

Чемпион американского промоушена смешанных единоборств (ММА) Bellator Александр Шлеменко поделился впечатлениями от боя между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом, отметив хитрость плана на поединок со стороны последнего.
РБК спорт05:56

Кометы переносят углерод, помогая образованию жизни на планетах

Хотя углерод является ключевым ингредиентом жизни, ранняя Земля и другие планеты земной группы были настолько горячими во время своего образования, что такие элементы, как углерод, были потеряны или истощены.
Хайтеквчера в 09:15