Цена нефти марки Brent превысила $68 за баррель
По данным агентства, цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,89% и достигла $68 за баррель. Отмечается, что последний раз цена Brent достигала $68 за баррель в январе 2020 года.В источнике
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