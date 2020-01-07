Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.

Гаджеты AMD SmartShift: технология динамического управления частотами CPU и GPU Технология SmartShift позволяет повысить быстродействие на величину до 12 % только за счёт динамического управления частотами центрального и графического процессоров для более оптимального распределения вычислительной нагрузки.

Происшествия В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Общество Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.

Происшествия В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Политика В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.

Технологии Sony раскрыла особенности PlayStation 5 Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.

Политика В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.

Авто УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо» Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.