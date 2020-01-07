Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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Обострение на Ближнем Востоке подбросило вверх курс биткоина

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Цены на нефть снизились в понедельник вечером

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Мировые цены на нефть снижаются

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Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

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Политика

Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

Вести.Ru 07:41
Происшествия

СМИ назвали версию западных спецслужб о крушении Boeing 737 в Иране

Крушение самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном могло произойти из-за технической неисправности.
Телеканал 360° вчера в 23:56
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

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Целью ракетного удара Ирана по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат, а нанесение ущерба инфраструктуре.
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РБК 08:21
Армия и оружие

Путин наблюдал за учениями в Черном море

Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
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Политика

Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов

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Кино

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Происшествия

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Газета.Ru 00:59
Политика

Посольство США в Багдаде может лишиться части земли

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Экономика

Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

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