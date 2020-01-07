Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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Как конфликт США и Ирана повлияет на поставки нефти с Ближнего Востока
Российская газета07 января в 07:33
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
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