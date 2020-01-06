Энергетика
ТАССЦена нефти Brent превысила $70 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.
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Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Теннис
Медведев победил Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в матче на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Хоккей
Что говорили после поражения России от Канады в финале МЧМ по хоккею
Здоровье
Врачи предупредили о риске отравления из-за снега и сосулек
Врачи напомнили родителям, что детям лучше не позволять есть снег и грызть сосульки, так как это может быть опасно для здоровья, передает РИА "Новости".
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Шоу-бизнес
Певица Адель взволновала поклонников своей худобой
Известная исполнительница Адель взволновала многочисленных поклонников своей худобой.
Армия и оружие
США направит на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил о готовности американского военного ведомства направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52.
Происшествия
В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ
Один из снежков попал в белый автомобиль марки Toyota, водитель которой достал оружие и открыл огонь по группе детей.
Религия
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие
Южная Корея перебросила комплекс ПРО Patriot в Сеул, сообщили СМИ
Южная Корея передислоцировала американский противоракетный комплекс Patriot из юго-восточного региона в центральный Сеул для усиления защиты ключевых объектов от угрозы со стороны КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Политика
Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Гаджеты
Раскрыта дата анонса смартфонов из серии Samsung Galaxy S11
В Сети раскрыта дата анонса смартфонов от южнокорейского бренда, относящихся к серии Samsung Galaxy S11.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм «Холодное сердце – 2» стал самым кассовым за всю историю мирового кинематографа, заработав в прокате $1,325 млрд.
Здоровье
Японцы рассказали, как избежать похмелья
Чтобы избежать похмелья, перед вечеринкой надо употреблять побольше молочных продуктов, а во время застолья налегать на жирную пищу.
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем
Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает «РИА Новости».
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Хоккей
«Монреаль» проиграл «Виннипегу» в дебютной игре Ковальчука
"Монреаль Канадиенс" на льду домашней арены Bell Centre проиграл со счетом 2:3 команде "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Гаджеты
Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT
Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
Происшествия
Спасатели обнаружили рыбаков, застрявших в лесу на Урале
Спорт
Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»
Большунов стал третьим российским победителем многодневки "Тур де Ски".
Фигурное катание
Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки
«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Экономика
Россию отказались включать в число бедных стран
По классификации Всемирного банка Россия относится к странам с доходами выше среднего уровня, а в 2013, 2014 и 2015-м годах мы были страной с высоким уровнем дохода.
Здоровье
Эндокринолог рассказал, что можно съесть диабетикам в Рождество
Эндокринолог рассказал, что можно съесть диабетикам в Рождество и оливье, и кутью, и сырные закуски.