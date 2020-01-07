Энергетика
ТАССЦена нефти Brent превысила $70 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Авто
Aston Martin объединяется с Airbus для выпуска «нового» вертолета
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Футбол
Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением
Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
Политика
Экстренно направленный в Сирию ракетный крейсер «Маршал Устинов» пострадал при проходе через Босфор. Видео
Общество
Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников
Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
Автоспорт
«КамАЗ» Шибалова стал лидером на первом этапе ралли «Дакар»
Ветер перемен вносит нюансы на побережье Красного моря, где 5 января была подведена черта под итогами первого этапа мирового авто-ралли "Дакар-2020".
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что у США нет планов вывода войск из Ирака
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США вообще нет планов уходить из этой страны.
Политика
Президент Бразилии может пропустить форум в Давосе
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может отказаться от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе по соображениям безопасности.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН
Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Космос
Airstream Astrovan II: специальный автобус для астронавтов
Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
Культура
Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»
Кино
Детский мультфильм откроет российский кинопрокат в США в 2020 году
В наступившем году российской кинопродукции в США прокат начнется с показа детского анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк - 4», созданный режиссером Дариной Шмидт.
Общество
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Известному голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения — лос-анджелесский офис прокурора обвинил его в сексуальном насилии над двумя женщинам во время «оскаровской» недели в 2013 году.
Наука
Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге
Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
Экономика
Минимальная зарплата на Украине стала чуть больше российской и белорусской
Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук заявил, что впервые с 2008 года минимальная заработная плата на Украине незначительно опередила аналогичные показатели России и Белоруссии.
Армия и оружие
Свыше 20 дальних походов совершили моряки Северного флота в 2019 году
В 2019 году с важными поручениями выходили в международные морские походы около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
Хоккей
Ларионов назвал трансляцию финала МЧМ-2011 непонятной
Помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов назвал трансляцию финала молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2011 года во время финала 2020-го непонятной.
Игры
Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X
По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Гаджеты
Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X
Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
Происшествия
Не менее 30 человек погибли в результате взрыва в Нигерии
По меньшей мере 30 человек погибли в северо-восточном нигерийском штате Борно после взрыва самодельного устройства на мосту, сообщает во вторник, 7 января, Reuters.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Кино
Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст»
"Ну что сказать, невооруженным глазом видно, что ребята постарались", - начал было Юрий за здравие.
Технологии
У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США
Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Хоккей
Хартли впечатлен игрой сборной России на МЧМ
Американский тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли заявил, что доволен игрой российской сборной на молодежном чемпионате мира по хоккею.
Армия и оружие