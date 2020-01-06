Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent превысила $70 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

ТАСС12:53

Цены на нефть достигли наивысшей отметки с апреля 2019 года

ИА "Реалист"вчера в 02:35

Цены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти

Эхо Москвы11:00

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Интерфакс01:36

Цена на нефть Brent превысила $70

Коммерсантъ01:11

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБКвчера в 20:46

«Паника постепенно переходит и к нам»: будет ли нефть дальше расти в цене и как это отразится на российском рынке

Forbes11:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:57, Ашберн
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru вчера в 08:21
Гаджеты

Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10

Goroday.ru 04 января в 12:03
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Общество

Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников

Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
РБК 10:29
Космос

На Венере обнаружены признаки активного вулканизма

Дилетант 04 января в 06:37
Религия

Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя

РБК 16:20
Армия и оружие

США отказались выводить войска из Ирака

Известия 16:46
Футбол

Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
РИА Новости 07:54
Происшествия

Четыре человека пострадали при ДТП с участием двух машин в Петербурге

При столкновении двух автомобилей в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, в том числе один пешеход, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.
РБК 11:52
Гаджеты

Snapdragon 865, 5G, LPDDR5 и 56 Вт. Готовится к выходу новый флагман

Как пишет известный китайский инсайдер, в конфигурации Oppo Find X2 окажется не только однокристальная система Qualcomm Snapdragon 865 с модемом 5G Snapdragon X55, но еще и оперативная память LPDDR5 (объемом явно не менее 12 ГБ), флэш-память UFS 3.0.
iXBT.com 06:55
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Кино

Съёмки Бэтмена

В Лондоне начались съёмки нового «Бэтмена» Мэтта Ривза. Фотографиями поделился один из работников.
Фильм.ру 11:13
Фигурное катание

Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки

«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
РБК 13:52
Политика

Помпео и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева и Вашингтона.
Life.ru 16:18
Армия и оружие

США могут втянуть Украину в «заварушку» на Ближнем Востоке

По мнению журналиста, если начнется «заварушка» на Ближнем Востоке, Киев так или иначе будет в эти разборки втянут.
ФАН 06:21
Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Коммерсантъ 08:18
Космос

Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд

Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе.
Военное обозрение 00:55
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Наука

Морских тупиков впервые застали за использованием орудий

Naked Science 04:00
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru 03:25
Футбол

Тотти не советовал бы самому себе переходить в «Рому»

Бывший капитан и спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти раскритиковал свой бывший клуб. Итальянец планирует стать футбольный агентом.
Спорт-Экспресс 01:42
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
РИА Новости 07:43
Спорт

Российский лыжник Большунов оценил победу на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке «Тур де Ски» рассказал в эфире Первого канала, что у него еще остались силы.
Lenta.ru вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике

Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
Shraibikus News 04 января в 09:04
Политика

В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было «ошибкой»

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал ошибкой письмо американских военных в армию Ирака о выводе войск из страны.
РИА Новости 16:45
Авто

В Сети показали рендеры Bugatti Arrow

Независимый дизайнер Флориан Добе разработал рендерные изображения нового гиперкара Bugatti, который получил название Arrow.
32CARS.ru вчера в 03:53
Гаджеты

Micron начала поставки образцов модулей памяти DDR5 RDIMM

Компания Micron объявила о начале производства тестовых образцов регистровых модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM, которые предназначены для использования в серверах.
3DNews 11:29
Футбол

«Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль» узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии.
Чемпионат 15:22
Армия и оружие

Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности

Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Московский Комсомолец вчера в 17:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное