Энергетика
ТАССЦена нефти Brent превысила $70 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.
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Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Гаджеты
Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Общество
Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников
Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
Космос
На Венере обнаружены признаки активного вулканизма
Армия и оружие
США отказались выводить войска из Ирака
Футбол
Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
Происшествия
Четыре человека пострадали при ДТП с участием двух машин в Петербурге
При столкновении двух автомобилей в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, в том числе один пешеход, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.
Гаджеты
Snapdragon 865, 5G, LPDDR5 и 56 Вт. Готовится к выходу новый флагман
Как пишет известный китайский инсайдер, в конфигурации Oppo Find X2 окажется не только однокристальная система Qualcomm Snapdragon 865 с модемом 5G Snapdragon X55, но еще и оперативная память LPDDR5 (объемом явно не менее 12 ГБ), флэш-память UFS 3.0.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Кино
Съёмки Бэтмена
В Лондоне начались съёмки нового «Бэтмена» Мэтта Ривза. Фотографиями поделился один из работников.
Фигурное катание
Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки
«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
Политика
Помпео и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке
Государственный секретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева и Вашингтона.
Армия и оружие
США могут втянуть Украину в «заварушку» на Ближнем Востоке
По мнению журналиста, если начнется «заварушка» на Ближнем Востоке, Киев так или иначе будет в эти разборки втянут.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Космос
Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд
Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Наука
Морских тупиков впервые застали за использованием орудий
Футбол
Тотти не советовал бы самому себе переходить в «Рому»
Бывший капитан и спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти раскритиковал свой бывший клуб. Итальянец планирует стать футбольный агентом.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Спорт
Российский лыжник Большунов оценил победу на «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке «Тур де Ски» рассказал в эфире Первого канала, что у него еще остались силы.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
Политика
В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было «ошибкой»
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал ошибкой письмо американских военных в армию Ирака о выводе войск из страны.
Авто
В Сети показали рендеры Bugatti Arrow
Независимый дизайнер Флориан Добе разработал рендерные изображения нового гиперкара Bugatti, который получил название Arrow.
Гаджеты
Micron начала поставки образцов модулей памяти DDR5 RDIMM
Компания Micron объявила о начале производства тестовых образцов регистровых модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM, которые предназначены для использования в серверах.
Футбол
«Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль» узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии
Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии.
Армия и оружие
Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности
Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.