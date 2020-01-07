Энергетика
ТАССЦена нефти Brent превысила $70 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com.РБКвчера в 20:46
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Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Армия и оружие
Австралийцы вооружатся беспилотными ведомыми в середине 2020-х годов
Армия и оружие
США опровергли решение о выводе войск коалиции из Ирака
США не принимали решения о выводе войск из Ирака. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters.
Политика
США отказали главе МИД Ирана в визе
Вашингтон отказал министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу в визе, сообщает Reuters со ссылкой на американское должностное лицо.
Фигурное катание
Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки
«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
Футбол
Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
Общество
Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии
3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
Политика
Президент Бразилии может пропустить форум в Давосе
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может отказаться от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе по соображениям безопасности.
Происшествия
СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае
В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
Армия и оружие
Шойгу поговорил по телефону с начальником Генштаба ВС Ирана
Российский министр обороны Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.
Общество
Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют аномальное тепло по всей России на Рождество.
Гаджеты
Драйвер NVIDIA Game Ready с поддержкой сглаживания VRSS для VR и другими нововведениями
NVIDIA приурочила к выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе новый драйвер Game Ready Driver, который включает свежие возможности, призванные улучшить игровое окружение и виртуальную реальность.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Гаджеты
Huawei начала бета-тестирование EMUI 10 для трех смартфонов и планшета
По данным источника, накануне Huawei открыла публичное бета-тестирование прошивки EMUI 10 для трех своих смартфонов и планшета.
Армия и оружие
Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, и призвал мировых лидеров не допустить начала новой войны.
Авто
Обновленный Chevrolet Equinox замечен во время испытаний
Компания General Motors готовит к дебюту обновлённую версию кроссовера Chevrolet Equinox.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Политика
Сенатор Грэм предостерег Трампа от ударов по культурным объектам Ирана
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил журналистам, что он предостерег президента США Дональда Трампа от нацеливания на иранские культурные объекты, сообщает The Hill.
Футбол
Тотти не советовал бы самому себе переходить в «Рому»
Бывший капитан и спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти раскритиковал свой бывший клуб. Итальянец планирует стать футбольный агентом.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»
Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни».
Баскетбол
«Химки» обыграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ
Баскетбольный клуб «Химки» обыграл московский ЦСКА со счётом 96:80 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Здоровье
Назван способ снизить риск развития диабета с помощью сна
Исследователи из благотворительной организации Diabetes UK выяснили, как снизить риск развития диабета с помощью сна.
Экономика
Банки станут чаще отказывать россиянам в получении кредита
Количество отказов от банков в получении потребительского кредита начало расти еще в прошлом году.
Кино
Рецензия на сериал «Ведьмак»: За Netflix платите чеканной монетой
Оценка: 6 из 10Первый сезон сериала Netflix "Ведьмак" вышел 20 декабря 2019 года.
Экономика
Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика
Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
Религия
Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону
Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.