Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent превысила $70 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.
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Цены на нефть растут из-за событий на Ближнем Востоке. Впервые за полгода Brent стоит больше $ 70

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Цена на нефть продолжает расти на фоне конфликта США с Ираном

Красная весна01:43

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБК05 января в 20:46
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