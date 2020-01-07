Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть марки Brent превысила $70 за баррель

Цена на нефть марки Brent сегодня превысила отметку в $70 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). По состоянию на 09:53 мск стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $70,29 за баррель. Цена на нефть марки WTI выросла до $64,38 за баррель.
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В Сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

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Заявление президента США Дональда Трампа по Ирану привело к значительной разрядке в ситуации, диалог по СВПД необходим, заявил в четверг в прямом эфире телеканала ZDF глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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