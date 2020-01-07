Цена на нефть марки Brent сегодня превысила отметку в $70 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). По состоянию на 09:53 мск стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $70,29 за баррель. Цена на нефть марки WTI выросла до $64,38 за баррель.

Цена на нефть марки Brent превысила $70 за баррель

Происшествия Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.

Общество В Австрии магазины обяжут бесплатно раздавать просроченные продукты В Австрии намерены запретить магазинам выбрасывать просроченные продукты и обязать торговые точки передавать их бесплатно на нужды благотворительных организаций.

Происшествия В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.

Политика Заявление Трампа по Ирану разрядило ситуацию, считает Хайко Маас Заявление президента США Дональда Трампа по Ирану привело к значительной разрядке в ситуации, диалог по СВПД необходим, заявил в четверг в прямом эфире телеканала ZDF глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Культура Шнуров высмеял в стихах новые фильмы Бондарчука и Кравчука В своем Instagram Шнуров в стихах выразил сожаление, что в настоящее время отдыхает на зарубежном курорте и не может посетить кинотеатр, чтобы посмотреть "Вторжение" и "Союз Спасения", о которых так часто пишут российские издания.

Гаджеты Популярный iPhone рекордно подешевел Стоимость одного из самых популярных смартфонов Apple iPhone 7 рекордно снизилась. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.ru.