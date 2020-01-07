Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть марки Brent превысила $70 за баррель
Цена на нефть марки Brent сегодня превысила отметку в $70 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). По состоянию на 09:53 мск стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $70,29 за баррель. Цена на нефть марки WTI выросла до $64,38 за баррель.
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Как конфликт США и Ирана повлияет на поставки нефти с Ближнего Востока
Российская газета07 января в 07:33
Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке
Интерфакс06 января в 01:36
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