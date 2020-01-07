Энергетика
ТАССЦена нефти Brent превысила $70 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Общество
Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире
Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
Общество
Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы
Депутат Государственной думы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние праздники.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
По военной базе, на которой расположены военные США в Ираке, нанесен ракетный удар.
Футбол
Как удивить Абрамовича и саудовского короля: владелица «Конфаэль» о сходстве шоколада и металла, таланте Бернара Арно и вкусах китайцев
Новый гость проекта, владелица кондитерской компании «Конфаэль» Ирина Эльдарханова (с оценкой состояния в $30 млн входила в рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes), только на первый взгляд не имеет отношения к индустрии здорового питания.
Политика
На Украине попытались объяснить отказ Германии в военной помощи
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко попытался объяснить, почему Германия отказалась предоставлять Киеву военную помощь.
Армия и оружие
Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном
Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.
Религия
Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
Путин оценил усилия России и Сирии в борьбе с терроризмом
Совместные действия России и Сирии позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей террористических организаций, заявил 7 января президент РФ Владимир Путина в ходе визита в Дамаск.
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56
Не менее 56 человек погибли, 213 пострадали в результате давки, возникшей на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Гаджеты
Seagate показала на CES 2020 геймерские внешние накопители
На выставке CES 2020 разработчики представили FireCuda Gaming SSD и BarraCuda Fast SSD.
Шоу-бизнес
65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото
Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Футбол
Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Политика
В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.
Кино
Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»
В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
Религия
Патриарх Кирилл дал рождественское телеинтервью
Непреходящее счастье В праздник Светлого Рождества Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции отвечает на вопросы СМИ.
Политика
Большинство американцев ожидают войны с Ираном
Две трети американцев (71%) ожидают войны с Ираном в течение ближайших нескольких лет, свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Гаджеты
Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов
Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит пользователю использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Гаджеты
Nokia возродит еще одну легендарную кнопочную модель телефона
Для перевыпуска взят телефон из классической линейки Nokia – 3310, который был представлен в феврале 2017 года.
Теннис
Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Наука
Какой психиатр не любит быстрой езды
Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Гаджеты
Анонсирован новый смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой
Особенностью станет то, что все модули будут невидимыми. Однако такой режим будет активен в процессе пассивного состояния камеры.
Кино