Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com
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РБК05 января в 20:46

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Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 01:36

Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

ТАССвчера в 12:53

«Паника постепенно переходит и к нам»: будет ли нефть дальше расти в цене и как это отразится на российском рынке

Forbesвчера в 11:17

Цены на нефть растут на новостях из Ближневосточного региона

Эхо Москвывчера в 13:30

Цены на нефть снизились в понедельник вечером

Московский Комсомолецвчера в 16:15

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБК05 января в 20:46

«Отключился от финансовой действительности». Заметили ли отдыхающие бизнесмены рост рубля на фоне новостей?

BFM.ru05 января в 06:39
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Происшествия

В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара

RT на русском 03:13
Армия и оружие

WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных

Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
РИА Новости 01:31
Политика

Парламент Ирана признал всех военных США террористами

Парламент Ирана (Меджлис) принял закон, расширяющий список лиц и организаций, признанных властями страны террористами.
РБК 03:16
Спорт

Большунов выиграл «Тур де Ски», Устюгов занял второе место

Второе место в лыжной многодневке занял другой российский лыжник Сергей Устюгов.
Metaratings 05 января в 10:04
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Общество

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Российская газета 03:03
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
РИА Новости 02:12
Футбол

Московское «Динамо» подписало футболиста «Краснодара» Скопинцева

Скопинцев провел за "быков" 17 матчей, в которых стал автором двух голов. За "Краснодар" 22-летний футболист выступал с февраля 2019 года.
Вести.Ru 03:15
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
РБК 02:39
Здоровье

Доктор Мясников перечислил пять бесполезных народных методов лечения

Многие популярные у россиян средства народной медицины не лечат болезни и могут спровоцировать новые заболевания.
URA.Ru вчера в 06:09
Футбол

Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением

Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
ProstoProSport вчера в 04:11
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Политика

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
РИА Новости вчера в 20:44
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Российская газета вчера в 20:42
Наука

Какой психиатр не любит быстрой езды

Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
Наука и жизнь 00:00
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 17:47
Игры

В Sony назвали основные особенности приставки PlayStation 5

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан назвал основные отличия разрабатываемой игровой приставки PlayStation 5 на выставке Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе.
REGNUM 01:12
Наука

Наличие в доме собаки снижает риск развития шизофрении

Исследователи из Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) изучили связь между воздействием домашних питомцев в течение первых 12 лет жизни и последующим риском развития шизофрении или биполярного расстройства.
МКБ-11 вчера в 10:58
Теннис

Хачанов вывел сборную России вперед в матче ATP Cup против Норвегии

В группе D игрой между Кареном Хачановым и Виктором Дурасовичем стартовал матч сборных России и Норвегии.
Вести.Ru 00:14
Происшествия

В Петербурге ищут няню, пропавшую вместе с ребенком

Сотрудники полиции Петербурга разыскивают женщину, которая ухаживала за чужим маленьким ребенком, а затем пропала вместе с ним.
ТАСС 02:48
Футбол

«Монако» в Кубке Франции сыграет с клубом из 4-го дивизиона

Voici les affiches des 16es de Finale de la Coupe de France qui se dérouleront le weekend du 18 et 19 janvier! pic.twitter.com / kmFcJGd61J — Coupe de France (@ coupedefrance) 6 января 2020 г. Напомним, в предыдущем раунде турнира "Монако" одолел "Реймс" (2:1).
Soccer.ru вчера в 21:31
Футбол

Лукаку: «Это важно – иметь такого сильного лидера, как Конте»

Soccer.ru вчера в 18:52
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
РБК вчера в 21:25
Хоккей

Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»

Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Российская газета 02:41
Происшествия

В ДТП на «Скандинавии» автобус насмерть сбил пешехода

ЛОТ 02:39
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru вчера в 18:29
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Кино

«Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Rambler News Service 04 января в 05:24
Общество

В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона

Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 22:32
Экономика

Минимальная зарплата на Украине стала чуть больше российской и белорусской

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук заявил, что впервые с 2008 года минимальная заработная плата на Украине незначительно опередила аналогичные показатели России и Белоруссии.
Украина.ру 04 января в 08:07
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