Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com.РБК05 января в 20:46
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Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара
Армия и оружие
WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных
Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
Политика
Парламент Ирана признал всех военных США террористами
Парламент Ирана (Меджлис) принял закон, расширяющий список лиц и организаций, признанных властями страны террористами.
Спорт
Большунов выиграл «Тур де Ски», Устюгов занял второе место
Второе место в лыжной многодневке занял другой российский лыжник Сергей Устюгов.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Общество
Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки
Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
Футбол
Московское «Динамо» подписало футболиста «Краснодара» Скопинцева
Скопинцев провел за "быков" 17 матчей, в которых стал автором двух голов. За "Краснодар" 22-летний футболист выступал с февраля 2019 года.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил пять бесполезных народных методов лечения
Многие популярные у россиян средства народной медицины не лечат болезни и могут спровоцировать новые заболевания.
Футбол
Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением
Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Политика
Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Наука
Какой психиатр не любит быстрой езды
Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Игры
В Sony назвали основные особенности приставки PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан назвал основные отличия разрабатываемой игровой приставки PlayStation 5 на выставке Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе.
Наука
Наличие в доме собаки снижает риск развития шизофрении
Исследователи из Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) изучили связь между воздействием домашних питомцев в течение первых 12 лет жизни и последующим риском развития шизофрении или биполярного расстройства.
Теннис
Хачанов вывел сборную России вперед в матче ATP Cup против Норвегии
В группе D игрой между Кареном Хачановым и Виктором Дурасовичем стартовал матч сборных России и Норвегии.
Происшествия
В Петербурге ищут няню, пропавшую вместе с ребенком
Сотрудники полиции Петербурга разыскивают женщину, которая ухаживала за чужим маленьким ребенком, а затем пропала вместе с ним.
Футбол
«Монако» в Кубке Франции сыграет с клубом из 4-го дивизиона
Voici les affiches des 16es de Finale de la Coupe de France qui se dérouleront le weekend du 18 et 19 janvier! pic.twitter.com / kmFcJGd61J — Coupe de France (@ coupedefrance) 6 января 2020 г. Напомним, в предыдущем раунде турнира "Монако" одолел "Реймс" (2:1).
Футбол
Лукаку: «Это важно – иметь такого сильного лидера, как Конте»
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
Хоккей
Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»
Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Кино
«Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Общество
В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона
Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
Экономика
Минимальная зарплата на Украине стала чуть больше российской и белорусской
Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук заявил, что впервые с 2008 года минимальная заработная плата на Украине незначительно опередила аналогичные показатели России и Белоруссии.