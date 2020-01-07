с чего всё началось

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.

Футбол Московское «Динамо» подписало футболиста «Краснодара» Скопинцева Скопинцев провел за "быков" 17 матчей, в которых стал автором двух голов. За "Краснодар" 22-летний футболист выступал с февраля 2019 года.

Футбол Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.

Наука Какой психиатр не любит быстрой езды Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.

Происшествия Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.

Игры В Sony назвали основные особенности приставки PlayStation 5 Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан назвал основные отличия разрабатываемой игровой приставки PlayStation 5 на выставке Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе.

Наука Наличие в доме собаки снижает риск развития шизофрении Исследователи из Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) изучили связь между воздействием домашних питомцев в течение первых 12 лет жизни и последующим риском развития шизофрении или биполярного расстройства.

Футбол «Монако» в Кубке Франции сыграет с клубом из 4-го дивизиона Voici les affiches des 16es de Finale de la Coupe de France qui se dérouleront le weekend du 18 et 19 janvier! pic.twitter.com / kmFcJGd61J — Coupe de France (@ coupedefrance) 6 января 2020 г. Напомним, в предыдущем раунде турнира "Монако" одолел "Реймс" (2:1).

Хоккей Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль» Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.

Общество В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.