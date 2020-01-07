с чего всё началось

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Футбол Кашшаи возглавил департамент судейства РФС Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.

Политика В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента В 2019 году в Абхазии прошли президентские выборы. Действующий президент Рауль Хаджимба победил с 47,39% голосов.

Гаджеты Смартфон с цветным отражающим экраном представлен публике Первый смартфон с цветным дисплеем по технологии электронных чернил (E Ink) представлен на выставке Consumer Electronic Show 2020 в Лас-Вегасе (США), сообщает сайт ixbt.com 8 января.

Кино Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере В четверг, 9 января, в сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере. Об этом рассказали журналисты We Got This Covered.

Фигурное катание Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.

Гаджеты Смартфоны Samsung оказались уязвимы для хакерских атак Смартфоны Samsung оказались уязвимы для хакерских атак Жертвами кибермошенников стали многие южнокорейские знаменитости, но сейчас эксперты уверяют, что злополучные хакеры были раскрыты.