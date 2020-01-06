Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.

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Авто В интернете показали дебютные изображения нового кросс-купе Volkswagen Судя по рендерным изображениям, передняя область кросс-купе будет оформлена в нынешней корпоративной стилистике марки – с горизонтальными фонарями, которые объединены трапециевидной решёткой радиатора и вертикальными противотуманными фарами на краях.

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Политика Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Происшествия В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.