Энергетика
ТАССЦена нефти Brent превысила $70 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.
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Автоспорт
Машина Васильева на ралли «Дакар» полностью сгорела
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
Общество
Госдолг Украины вырос на $717 млн за три месяца
За три месяца долг Украины вырос более чем на 17 млрд гривен ($717,3 млн), заявил 7 января депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.
Армия и оружие
CNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке
Вооруженные силы США на Ближнем Востоке, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
Авто
В интернете показали дебютные изображения нового кросс-купе Volkswagen
Судя по рендерным изображениям, передняя область кросс-купе будет оформлена в нынешней корпоративной стилистике марки – с горизонтальными фонарями, которые объединены трапециевидной решёткой радиатора и вертикальными противотуманными фарами на краях.
Гаджеты
48-мегапиксельных смартфонов станет больше
Оптический формат составляет 1/1,3 дюйма – такой же большой и 108-мегапиксельный датчик Samsung, но за счет разницы в разрешении размер пикселей в OV48C больше – 1,2 мкм против 0,8 мкм у датчика Samsung.
Гаджеты
Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR
Компания Panasonic представила VR-очки с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости.
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Армия и оружие
Путин оценил совместные действия Сирии и РФ по ликвидации террористов
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что совместные действия России и Сирии помогают в ликвидации наиболее опасных главарей террористов.
Происшествия
Трехлетний малыш погиб во время игры в прятки в Ульяновске
Трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки в Ульяновске. Инцидент произошел вечером 5 января. Об этом сообщили в областном главке СК.
Хоккей
Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Режиссер "Аватара" Джеймс Кэмерон показал первый арты, связанные с сиквелами картины.
Гаджеты
Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType
Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
Хоккей
«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ
У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Футбол
Сегодня в Англии пройдет легендарное «дерби» Манчестера
Напомним, полуфиналы в Кубке английской лиги проходят в два матча, команды играют на своем и чужом поле.
Политика
Франция перезапустит экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж намерен перезапустить экономические отношения с Москвой, при этом это не должно повлечь санкции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.
Происшествия
В Нигерии пираты похитили двух российских моряков
Два российских моряка были захвачены в плен нигерийскими пиратами, сообщает во вторник твиттер посольства РФ в Нигерии.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Политика
Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
Парламент - меджлис - Ирана в ходе открытого заседания принял решение о внесение Пентагона в иранский список террористических организаций.
Технологии
Hyundai и Uber разработают первое электрическое воздушное такси
Представители двух крупнейших компаний Hyundai Motor и Uber Technologies планируют начать совместную работу по реализации и интегрированию электрического воздушного такси.
Армия и оружие
Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт
Армия и оружие
Итоги первой недели года для Донбасса. Даниил Безсонов
В Донецке выпал снег, но температура не опускается ниже минус двух, а днём она и вовсе плюсовая, поэтому на улице очень сыро.
Политика
Президент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти Холокоста
Ранее польские СМИ сообщали, что отказ Дуды связан с иной причиной – якобы польский лидер не намерен посещать форум из-за визита туда президента России Владимира Путина.
Общество
Илон Маск станцевал на заводе в Китае
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Футбол
«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео
«Малага» отстранила главного тренера Виктора Санчеса от работы, так как в Сеть попало видео с его членом.
Технологии
Sony назвала основные особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.