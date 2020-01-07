Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Происшествия
Восемь человек погибли в результате пожара в Подмосковье
Восемь человек погибли в результате пожара в строительных бытовках в деревне Нестерово Раменского района.
Политика
Россия опустилась на три места в индексе паспортов
С октября 2019 года РФ опустилась в индексе паспортов с 48-го на 51-е место.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Политика
Путин даст старт работе «Турецкого потока» 8 января
Российский лидер Владимир Путин 8 января посетит Турцию, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
Политика
В Совфеде дали оценку действиям Ирана по отношению к Пентагону
Ситуацию между США и Ираном надо обсуждать в Совбезе ООН Сенатор Владимир Джабаров назвал признание Пентагона Ираном террористической организацией "эмоциональностью иранских властей".
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Армия и оружие
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили миссию ОБСЕ в предоставлении недостоверной информации о нарушениях со стороны украинских силовиков соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Гаджеты
Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType
Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
Политика
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью, сложившуюся на Украине.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Происшествия
В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной
После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Политика
WP: США уже готовят санкции против Ирака
Вашингтонская администрация уже приступила к подготовке обещанного президентом США Дональдом Трампом пакета санкций против Ирака, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника из числа американских чиновников.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве гранаты в общежитии Одессы
Три человека пострадали при взрыве гранаты в одном из общежитий Одессы, их госпитализировали с осколочными ранениями.
Футбол
«Челси» заплатил больше € 30 млн за увольнение Конте
«Челси» заплатил больше 90 млн фунтов уволенным тренерам в качестве компенсаций с 2004 года.
Авто
Джеймс Кэмерон показал иллюстрации второго «Аватара»
Джеймс Кэмерон приехал на CES 2020, где показал сразу несколько концептов второго «Аватара».
Теннис
Шарапова проиграла в первом круге турнира в Брисбене
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Авто
Sony презентовала электромобиль Vision-S
Sony представила на выставке Consumer Electronic Show электромобиль Vision-S, предназначенный для демонстрации различных технологий японской компании.
Происшествия
Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии ребенка сбила карета скорой помощи.
Общество
«Вкусвилл» предупредил клиентов о мошенниках
Сеть магазинов «Вкусвилл» предупредила о мошенниках, которых пытаются похитить личные данные клиентов.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Происшествия
Из-за тумана в Пермском крае столкнулись более 20 автомобилей
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.
Кино