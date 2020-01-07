Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

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Мировые цены на нефть снижаются

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Цены на нефть снизились в понедельник вечером

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Как конфликт США и Ирана повлияет на поставки нефти с Ближнего Востока

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«Паника постепенно переходит и к нам»: будет ли нефть дальше расти в цене и как это отразится на российском рынке

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Цены на нефть растут на новостях из Ближневосточного региона

Эхо Москвывчера в 13:30

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБК05 января в 20:46
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Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

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Восемь человек погибли в результате пожара в Подмосковье

Восемь человек погибли в результате пожара в строительных бытовках в деревне Нестерово Раменского района.
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С октября 2019 года РФ опустилась в индексе паспортов с 48-го на 51-е место.
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Общество

Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае

Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Lenta.ru 07:23
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Политика

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Газета.Ru 07:46
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Ситуацию между США и Ираном надо обсуждать в Совбезе ООН Сенатор Владимир Джабаров назвал признание Пентагона Ираном террористической организацией "эмоциональностью иранских властей".
ТК Звезда 06:02
Общество

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Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Армия и оружие

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Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили миссию ОБСЕ в предоставлении недостоверной информации о нарушениях со стороны украинских силовиков соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
РИА Новости 07:35
Гаджеты

Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType

Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
The GEEK 07:28
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Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью, сложившуюся на Украине.
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Общество

Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Российская газета 05:53
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В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной

После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
Lenta.ru 06:26
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Газета.Ru вчера в 13:43
Политика

WP: США уже готовят санкции против Ирака

Вашингтонская администрация уже приступила к подготовке обещанного президентом США Дональдом Трампом пакета санкций против Ирака, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника из числа американских чиновников.
Комсомольская правда 00:39
Политика

Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
РИА Новости 02:44
Происшествия

Три человека пострадали при взрыве гранаты в общежитии Одессы

Три человека пострадали при взрыве гранаты в одном из общежитий Одессы, их госпитализировали с осколочными ранениями.
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В Пакистане потерпел крушение истребитель, пилоты погибли

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«Челси» заплатил больше € 30 млн за увольнение Конте

«Челси» заплатил больше 90 млн фунтов уволенным тренерам в качестве компенсаций с 2004 года.
Sport24.ru 07:23
Армия и оружие

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Газета.Ru 05:36
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Джеймс Кэмерон показал иллюстрации второго «Аватара»

Джеймс Кэмерон приехал на CES 2020, где показал сразу несколько концептов второго «Аватара».
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Шарапова проиграла в первом круге турнира в Брисбене

Газета.Ru 07:36
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Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия вчера в 15:18
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Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию

Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Газета.Ru вчера в 04:07
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Sony презентовала электромобиль Vision-S

Sony представила на выставке Consumer Electronic Show электромобиль Vision-S, предназначенный для демонстрации различных технологий японской компании.
Профиль 02:22
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Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии ребенка сбила карета скорой помощи.
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«Вкусвилл» предупредил клиентов о мошенниках

Сеть магазинов «Вкусвилл» предупредила о мошенниках, которых пытаются похитить личные данные клиентов.
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Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru 05 января в 08:21
Происшествия

Из-за тумана в Пермском крае столкнулись более 20 автомобилей

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.
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Определен самый кассовый мультфильм в истории кино

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