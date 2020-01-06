Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent превысила $70 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.
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Цена нефти Brent превысила $70 за баррель

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Цена на нефть на фоне убийства Сулеймани впервые за полгода превысила 70 долларов

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Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек

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Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
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Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.
РИА Новости вчера в 19:52
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Определена символическая сборная молодежного чемпионата мира-2020.
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Трое американских военных погибли при атаке боевиков в Кении

Нападение боевиков "Аш-Шабаб" (запрещена в России) на военную базу в Кении унесло жизни трех человек.
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На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала

Польский еженедельник "Политика" сообщил (в исполнении эксперта — российской эмигрантки-филологини): "Путин украл будущее России".
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«Чернобыль» получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший сериал»

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МИД Германии счел бесполезными угрозы Трампа о санкциях против Ирака

В заявлении Мааса, опубликованном на сайте МИДа, отмечается, что стабильность и единство Ирака не должны «стать жертвой недавней эскалации».
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В Грузии погиб под лавиной турист из России

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Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно

Китайский гигант Xiaomi в скором времени представит два флагманских смартфона – Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
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Общество

Названа самая популярная порода кошек у москвичей

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Общество

Цены на нефть растут после убийства иранского генерала

Нефть марки «WTI» выросла в цене на 2,75%, до 62,86 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные утренних торгов Лондонской биржи ICE.
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В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия

Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
ТАСС вчера в 07:11
Общество

В Австралии выделят около $1,4 млрд на восстановление после пожаров

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон сообщил, что в течение следующих двух лет власти страны выделят не менее 2 млрд австралийских долларов (около $1,4 млрд) на восстановление Австралии после лесных пожаров.
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Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости 04 января в 14:27
Хоккей

Брагин – о попадании шайбы в камеру: непонятное совещание судей, это чистое удаление

Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин прокомментировал решение главных арбитров финального матча МЧМ-2020 Россия — Канада отметить удаление форварда «кленовых листьев» Эйдана Дудаса за выброс шайбы за пределы площадки.
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Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости вчера в 02:46
Общество

Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд

Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
Российская газета 00:00
Происшествия

В Саратовской области ищут двух девочек, сбежавших из детдома

Полиция в городе Балаково Саратовской области разыскивает двух 15-летних девочек, которые сбежали из местного детского дома, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе областного главка МВД.
РИА Новости 04 января в 04:35
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
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Шоу-бизнес

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Политика

На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией

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RT на русском вчера в 15:37
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Владимир Тарасенко тоже смотрел «не тот хоккей»

К сожалению, Россия не смогла повторить золотой успех 9-летней давности, где Тарасенко играл одну из ведущих ролей (3-4 вместо тех счастливых 5-3).
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Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы А мы специально для вас составили хит-парад продуктов, которые могут нанести непоправимый вред вашему организму.
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Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 04 января в 07:07
Политика

Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы

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Технологии

Учёные рассказали об опасности смартфонов для детей

Учёные рассказали об опасности смартфонов для детей.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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