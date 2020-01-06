Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent превысила $70 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com
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Цена на нефть Brent превысила $70

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Убийство Сулеймани позволило цене на нефть пробить полугодовой максимум

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РБК05 января в 20:46
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Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
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Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
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В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара

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В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденной девочки

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