Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти

Нефть марки Brent сегодня торговалась в Лондоне выше 70 долларов за баррель, впервые более чем за 3 месяца. Американскую легкую нефть продавали в Нью-Йорке почти за 64 доллара.
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Цены на нефть растут из-за событий на Ближнем Востоке. Впервые за полгода Brent стоит больше $ 70

Фонтанка.Ру02:58

Происходящее на Ближнем Востоке сказывается и на мировых рынках

Эхо Москвы01:08

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБК05 января в 20:46

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 00:29

Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

ТАСС06 января в 12:53

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 01:36

Как конфликт США и Ирана повлияет на поставки нефти с Ближнего Востока

Российская газетавчера в 07:33
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Иранские власти назвали причину крушения украинского Boeing

ФедералПресс 02:21
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Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой

Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Вокруг ТВ 03:24
Армия и оружие

Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке

В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Мойка78 вчера в 19:53
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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

В составе «Вашингтона» дубли в матче оформил российский форвард клуба Александр Овечкин (38-я и 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22-я, 41-я).
REGNUM вчера в 23:38
Происшествия

В Могадишо взорвался заминированный автомобиль, сообщили СМИ

РИА Новости 02:52
Происшествия

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода

Авария произошла около 18:00, 37-летний водитель на Kia Rio сбил двух пешеходов, мужчину и женщину, переходивших дорогу по зебре.
РБК вчера в 13:05
Происшествия

В Подмосковье убили начальника отдела «Роскосмоса»

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Pravda.Ru 06 января в 07:19
Хоккей

Российский нападающий «Нэшвилла» выиграл бой против двухметрового Хары

22-летний российский нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин жестко и без нарушения правил встретил защитника "Бостона" Чарли Макэвоя, после чего за партнера заступился 206-сантиметровый словак Здено Хара.
Российская газета 02:05
Единоборства

Экс-чемпион UFC заявил о непобедимости Нурмагомедова

Профиль 03:04
Армия и оружие

Пушков считает, что ответ США на ракетный удар Ирана приведет к войне

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал ракетный удар, нанесенный силами Ирана по двум американским базам в США.
Pravda.Ru 03:27
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию

Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Газета.Ru 06 января в 04:07
Авто

Sony представила электрокар Vision-S

Компания Sony по-настоящему удивила сообщество, представив концептуальный автомобиль под названием Vision-S, работающий полностью на электроэнергии, на выставке бытовой электроники (CES).
Pnzdrive вчера в 02:46
Армия и оружие

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Происшествия

Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе

Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Известия 03:06
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

РИА Новости 06 января в 12:04
Армия и оружие

Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 03:39
Экономика

Стоимость жилья в России может вырасти на треть

В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Актуальные Новости 06 января в 02:09
Общество

Илон Маск станцевал на презентации Tesla в Китае

08.01.20 Илон Маск пустился в пляс прямо во время церемонии, посвященной старту продаж первых Tesla Model 3, выпущенных за пределами США.
Портал Поиск 02:04
Общество

Число стран с безвизовым въездом для россиян выросло за 15 лет до 118

Граждане России в 2020 году могут посещать без получения въездной визы 118 стран, что на 83 страны больше, чем 15 лет назад.
ТАСС вчера в 10:54
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно произошли в среду ночью в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер".
Российская газета 01:59
Происшествия

Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах

Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
Вести.Ru 01:43
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Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
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Коммерсантъ вчера в 12:48
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
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Политика

В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.
Российская газета вчера в 17:20
Гаджеты

OnePlus показала смартфон Concept One с невидимой камерой

OnePlus показала концептуальный смартфон под названием Concept One. Презентация состоялась на выставке CES 2020.
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Здоровье

4500 жителей Сирии получили помощь от военврачей из России

Более 4500 жителей сирийского города Камышлы в сирийской провинции Хасеке получили медицинскую помощь с ноября 2019 года.
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Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
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Как работают Яндекс.Новости?
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