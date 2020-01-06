с чего всё началось

Ценовую отметку $70 за баррель преодолела нефть марки Brent, 6 декабря свидетельствует официальный сайт сети бирж ICE. При этом стоимость фьючерса с поставкой в марте перешагнула семидесятидолларовый барьер впервые с 22 мая 2019 года.

Нефть марки Brent подскочила в цене до $70 за баррель

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Шоу-бизнес Маленькая дочь Игоря Николаева заинтересовалась музыкой Поклонники попросили певца активнее публиковать снимки и видео с дочерью, которая, по их мнению, с такими талантами и упорством вполне может составить конкуренцию отцу и записать хиты, которые встанут на один уровень с «Такси, такси», «Пять причин» и «Выпьем за любовь».

Общество Устроивший бойню рядовой Шамсутдинов написал открытое письмо и попросил прощения Расстрелявший сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов написал открытое письмо, в котором рассказал о причинах бойни и попросил прощения у семей погибших.

Политика Зеленский объявил траур в связи с авиакатастрофой в Иране Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 года днем траура в связи с авиакатастрофой, которая произошла 8 января в Иране.

Происшествия В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей Сотрудники полиции выяснили, что в период с 4 по 6 января неизвестный, повредив пластиковое окно, забрался в дом и похитил 3 миллиона рублей, 500 евро, шесть тысяч долларов, ювелирные изделия и три норковые шубы.

Армия и оружие США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.

Технологии «Ъ»: «Яндекс» может запустить собственного оператора связи В самом «Яндексе» наличие планов по запуску виртуального оператора опровергли, однако источник газеты, близкий к компании, подтвердил проведение «Яндексом» переговоров с рядом операторов связи по некоторым проектам.

Авто Toyota может вернуть кроссовер Toyota Venza в модельный ряд Как стало известно «Автоновостям дня», японская марка хочет вернуть Venza в качестве гибридного кроссовера, способного конкурировать с Honda Passport и Ford Edge.

Здоровье Названа причина вспышки пневмонии в Китае Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.

Экономика Россия наращивает производство сжиженного природного газа К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.