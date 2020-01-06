Энергетика
ПрофильЦена на нефть Brent поднялась выше $70
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов 6 января превысила $70 за баррель. Нефть продолжает дорожать на фоне растущей напряженности в отношениях США и Ирана. Стоимость мартовских фьючерсов в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:20 мск достигла $70,17.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com.РБК05 января в 20:46
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Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке
Интерфакс06 января в 01:36
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