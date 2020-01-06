с чего всё началось

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов 6 января превысила $70 за баррель. Нефть продолжает дорожать на фоне растущей напряженности в отношениях США и Ирана. Стоимость мартовских фьючерсов в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:20 мск достигла $70,17.

Транспорт В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Происшествия Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.